Maltempo sull’Italia, previsti temporali e vento forte: “Atteso il passaggio di quattro perturbazioni”

Tra la giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, e il weekend di domenica 8 l’Italia sarà interessata dal passaggio di diverse perturbazioni. Attese piogge, temporali e vento forte, ma neve solo in montagna. Temperature nelle medie o poco al di sopra.

Immagine di repertorio.

Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da una fase meteorologica molto dinamica, caratterizzata dal passaggio di diverse perturbazioni. Dopo una breve tregua, il maltempo continuerà a farsi sentire con piogge, vento forte e nevicate in montagna.

A spiegarlo a Fanpage.it è Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert. Tra giovedì e il weekend dovrebbero transitare sull'Italia quattro perturbazioni: "Nella giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, dovremmo avere una breve tregua in molte regioni, tranne che al Nord-Est e nel basso Tirreno".

"Le schiarite che invece dovrebbero presentarsi al Nord-Ovest, visto l'allontanamento della perturbazione, favoriranno anche il ritorno delle nebbie. – prosegue il meteorologo – Nella seconda parte della giornata di oggi arriverà un'altra perturbazione che dovrebbe essere abbastanza rapida e abbastanza debole".

Tra giovedì e venerdì intensa perturbazione: "Piogge abbondanti"

È previsto poi l'arrivo di una seconda perturbazione, tra la sera di giovedì e la mattinata di venerdì 6 febbraio. "Sarà abbastanza intensa e transiterà rapidamente in tutte le regioni con un apporto significativo in termini di precipitazioni. Potrebbero esserci rovesci e temporali soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche", dice l'esperto.

Anche le altre regioni saranno interessate dalle piogge. Una fase perturbata che sarà accompagnata da un nuovo rinforzo dei venti che supereranno i 60/70 chilometri orari, in alcuni casi arriveranno anche a 80/90.

Maltempo anche nel weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio

Nel pomeriggio di venerdì le precipitazioni inizieranno a indebolirsi ma nel weekend è previsto il transito di una nuova perturbazione, non molto organizzata e porterà un po' di precipitazioni al Centro-Sud, ci dice Abelli: "Sarà una fase abbastanza breve anche questa".

Mentre domenica un'altra perturbazione transiterà sulla penisola iberica. "Dovrebbe interessare il Mediterraneo occidentale e avvicinarsi alla Sardegna. – spiega ancora – Anche se dai modelli non è ancora chiaro quale sarà la sua traiettoria nel corso della giornata".

In questi giorni le nevicate interesseranno le zone di montagna, a quote alte, oltre i 1000/1500 metri. "Qualche fiocco potrebbe cadere leggermente al di sotto sui rilievi del Nord ma sempre intorno a 800/900 metri", aggiunge l'esperto.

Quali saranno le temperature dei prossimi giorni

I flussi che accompagneranno le perturbazioni provengono dal medio-atlantico, con aria abbastanza temperata e a tratti anche mite. "Le temperature quindi potranno oscillare tra valori nella norma e leggermente al di sopra. – riferisce Abelli – I valori non scenderanno nemmeno di notte alle basse quote, dove rimarranno sopra lo zero".

Al momento non sono previste irruzioni fredde, "potrebbe esserci qualche segnale verso la metà del mese ma i modelli continuano a cambiare, quindi è una cosa che non si può ancora confermare", aggiunge.

"Questa situazione di continui passaggi perturbati dovrebbe proseguire ancora per una decina di giorni", conclude il meteorologo.