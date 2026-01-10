Attualità
Maltempo in Calabria e sulle isole: neve in Sardegna con aerei e navi dirottate. Le Eolie isolate da ore

Neve sulla Sardegna con aerei dirottati a causa del forte vento e traghetti cancellati. Il maltempo ha colpito più in generale il nostro Paese con raffiche di vento che stanno mettendo in difficoltà anche la Calabria e le isole Eolie, isolate da ore.
A cura di Gabriella Mazzeo
Immagine

Raffiche di vento anche oltre i 100 km/h, aerei e navi dirottate, alberi caduti e alcune decine di interventi dei vigili del fuoco in diverse parti della Sardegna, dove la neve è tornata a cadere al di sopra del 1000 metri con qualche spruzzata anche a quote più basse. È questa la situazione nell'Isola dove da questa notte è anche in vigore l'allerta della Protezione Civile per venti di burrasca e mareggiate sulle coste esposte.

I voli dirottati da Alghero a Cagliari e Olbia

Due voli di Ita Airways in arrivo all'aeroporto di Alghero sono stati dirottati su Cagliari e Olbia a causa del maestrale. Non si registrano disagi nelle partenze dal Riviera del Corallo e dagli altri due scali isolani. Le raffiche hanno superato i limiti operativi consentiti per le fasi finali di avvicinamento, costringendo torre di controllo ed equipaggi a rivedere la destinazione finale dell'aereo. La scelta è stata precauzionale, in linea con le procedure standard in caso di condizioni meteo avverse. I passeggeri dei voli dirottati saranno  assistiti per il trasferimento verso gli scali di arrivo originari.

Video thumbnail

I traghetti dirottati e quelli cancellati

Sono state cancellate anche le corse del giorno del traghetto Moby tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, in Corsica. La Delcomar ha dirottato per due giorni il traffico marittimo da e per Carloforte sullo scalo di Calasetta.

Nelle zone montuose della Sardegna, la neve è caduta durante la notte e l'aria gelida ha investito il territorio, portando con sé temperature più basse. Con l'arrivo della nuova perturbazione sono previsti rovesci e localmente qualche temporale.

Pioggia e vento forte anche sulla Calabria

Anche la Calabria è stretta nella morsa del maltempo, con piogge e temporali diffusi su gran parte della regione. Il vento forte è però la principale difficoltà: in alcune zone ha raggiunto raffiche di 110 chilometri orari.

Sulla Calabria, oggi, è prevista un'allerta gialla su tutto il versante tirrenico, su quello ionico catanzarese e reggino con previsione con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale e venti di burrasca da quadranti occidentali

Sulla regione il vento soffia con una velocità che si aggira sui 50-60 chilometri orari, con raffiche anche oltre gli 80. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e cartelloni caduti.

Isole minori delle Eolie isolate da 60 ore

Più grave è invece la situazione delle isole Eolie: Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli-Ginostra da 60 ore non sono raggiunte dai mezzi di linea per via delle condizioni meteomarine.

Su queste isole alcuni residenti non hanno potuto fare visite mediche, perché non vi è stato il cambio dei medici nei presidi di comunità assistenziale. L'unico mezzo a collegare Milazzo con Vulcano – Lipari – Salina e viceversa, per il terzo giorno consecutivo, è stata la nave Nerea di Caronte&Tourist isole minori.

Attualità
