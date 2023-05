Maltempo, scuole chiuse domani lunedì 22 maggio per allerta meteo: l’elenco di Regioni e Comuni Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani, lunedì 22 maggio? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l’allerta meteo, dall’Emilia Romagna alla Calabria.

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo sta iniziando a dare una tregua, ma anche per la giornata di domani su molte regioni italiane sono previste allerte meteo con la conseguente decisione da parte di vari comuni di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per ragioni di sicurezza e in via precauzionale.

Scuole chiuse a Ravenna

L'Emilia Romagna resta la regione più colpite da questa ondata di maltempo. Domani le scuole resteranno chiuse a Ravenna.

Lo annuncia il Comune: “Completata la ricognizione sugli edifici, tutti sicuri. Attività didattica sospesa domani, lunedì 22 maggio, per l’organizzazione necessaria alla ripresa”.

“Ora – prosegue l’Amministrazione -, è comprensibilmente necessaria una approfondita e capillare verifica organizzativa, per disporre la ripresa di tutte le attività complementari e connesse alla didattica”.

Pertanto, come informa il Comune, l’attività didattica sarà “sospesa nella giornata di domani, lunedì 22 maggio, nella quale verranno forniti aggiornamenti per quanto riguarda la giornata di martedì 23”.

Scuole chiuse a Faenza

Scuole chiuse domani 22 maggio anche Faenza e in tutti gli altri cinque Comuni dell’Unione della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo). Allo stesso tempo sono stati sospesi i mercati ambulanti, le attività sportive, culturali e sociali, gli eventi pubblici.

Reggio Calabria, scuole chiuse lunedì 22 maggio

Al fine di proseguire le necessarie verifiche sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e delle aree di loro pertinenza, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto, con ordinanza in corso di pubblicazione, la chiusura delle scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e gli asili, presenti sul territorio comunale, anche per la giornata di domani lunedì 22 maggio 2023.

La stessa ordinanza dispone che i dirigenti scolastici provvedano a garantire la presenza di personale ausiliario per l'apertura delle scuole al solo fine di consentire i sopralluoghi tecnici per le verifiche necessarie all'accertamento delle condizioni di sicurezza.

IN AGGIORNAMENTO