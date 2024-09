Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia Romagna: alluvione a Faenza, frane a Bologna e treni cancellati Aggiornamenti sul maltempo in Emilia Romagna, dove è stata dichiarata allerta meteo rossa oggi per oggi, giovedì 19 settembre: alluvione a Faenza, circolazione ferroviaria sospesa e scuole chiuse in tutta la Regione, frane nel Bolognese. Disagi anche nelle Marche. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Notte di apprensione in Emilia Romagna, messa in ginocchia dal maltempo e dove per oggi, giovedì 19 settembre, è stata dichiarata allerta meteo rossa. Le zone più colpite sono quelle di Faenza, dove la piena del fiume Lemone non è arrivata per fortuna al centro città ma sta creando disagi, e quella del Bolognese, dove oltre mille persone sono state evacuate e si sono verificate frane. Le scuole sono chiuse in tutta la Regione. Nelle ultime 24 ore, ha comunicato Emilia-Romagna meteo, sono caduti "268 mm di pioggia a San Cassiano sul Lamone, 241 mm a Casola Valsenio, 220 mm a Trebbio".

Alluvione a Faenza, preoccupa il fiume Marzeno

Notte difficilissima a Faenza con l'attesa per il transito delle piene del fiume Lamone e del fiume Marzeno. Il primo ha attraversato Faenza e oggi sta coinvolgendo le città che sono tra Faenza e Ravenna: sulla centro città gli argini hanno tenuto e "non è esondato e non ha coinvolto il centro storico come era avvenuto nel maggio del 2023" , ha detto il sindaco di Faenza, Massimo Isola, intervenuto a Sky Tg 24. Per quanto riguarda il Lamone, ha osservato, "abbiamo avuto due fenomeni di esondazione nella campagna tra Faenza e Ravenna in località Salvino e Pieve Cesato. Quello che invece non siamo riusciti a gestire neanche questa volta – ha aggiunto – è il fiume Marzeno, fiume di carattere torrentizio che scende da Modigliana estremamente aggressivo con una potenza ancora più forte che è esondato sul lato destro e ha coinvolto il quartiere di Via Cimatti che abbiamo chiamato la zona rossa fin dalla prima alluvione".

A Modigliana, nel Cesenate, c'è "una situazione molto complicata e molto grave, è una piena straordinaria superiore all'ondata di maggio 2023 che ha comportato l'allagamento di diverse zone del paese e danneggiato un'area industriale. Ora stiamo verificando i danni subiti dalla rete delle infrastrutture come fognature e rete idrica per cui si sono già attivate le squadre di pronto intervento", ha detto Jader Dardi, il sindaco intervistato da Sky Tg24. "Temo ulteriori disagi per i cittadini, la potenza dell'acqua ha divelto la rete che avevamo ricostruito dopo gli eventi del 2023″.

Sospesa la circolazione dei treni in Emilia Romagna per maltempo

La circolazione ferroviaria è sospesa dalla nottata tra Forlì e Faenza, tra Ravenna e Castelbolognese, tra Ravenna e Ferrara, e tra Ravenna e Faenza per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di un fiume. È quanto comunica Trenitalia. Ci sono sette Alta Velocità e Intercity cancellati, 11 con limitazioni, cinque Intercity notte instradati su percorsi alternativi.

Il sindaco di Ravenna: "Andate ai piani alti"

Situazione critica anche a Ravenna. "La situazione dei fiumi Lamone e Montone è critica – recita la nota del Comune di -. Firmata un’ordinanza nella quale si invita la popolazione le cui abitazioni si trovano in destra e sinistra di questi fiumi a recarsi ai piani alti. Per chi non ha questa possibilità o lo desidera può recarsi al Pala De Andrè di Ravenna, aperto come punto di accoglienza. Per ora la situazione è più grave nelle zone di confine con i comuni di Russi, Bagnacavallo e Forlì, ma nelle prossime ore la criticità si sposterà verso il mare".

È stato chiuso il ponte a Mezzano sulla statale 16, sono stati posizionati sacchi di sabbia in modo da scongiurare la tracimazione dell’acqua sulla sede stradale lato monte.

Nel ravennate "si è verificata una rottura dell'argine del Senio a Cotignola che potrebbe comportare problemi in particolare nelle zone di Lugo Sud e Lugo Est". Lo comunica, sul suo profilo Facebook, il Comune di Lugo che invita "in via precauzionale a salire ai piani alti con acqua, cibo, medicinali, beni di prima necessità, cellulare e caricabatterie". Inoltre, viene evidenziato, "l'esondazione del Senio ha caricato il Canale Emiliano Romagnolo che potrebbe trasportare acqua anche nelle aree di Villa San Martino e Zagonara". Anche in questo caso la raccomandazione è quella di salire in via precauzionale ai piani alti delle abitazioni.

Strade chiuse nel Bolognese

Furia del maltempo anche nel bolognese. A Budrio "l'argine del torrente Idice ha subito una rottura nel tratto a valle rispetto alla rottura del maggio 2023. Siamo sul posto con tutti gli enti competenti – ha comunicato il Comune – in questo momento le zone interessate sono le medesime previste da ordinanza di evacuazione di mercoledì 18 settembre. Il ponte di Vigorso- Via Rabuina è chiuso al traffico. Attualmente a Mezzolara c'è un distacco della rete elettrica, il gestore ha comunicato la risoluzione entro le ore 12:00. Il Centro Protesi Inail, come da suo protocollo, è stato evacuato ieri pomeriggio”.

La situazione sul Senio a Castel Bolognese, invece, sta molto lentamente migliorando con valori in diminuzione su Tebano e su Ponte Castello. "La portata del Senio – ha spiegato il sindaco Luca Della Godenza – rimane tuttavia molto alta ed occorre prestare ancora la massima attenzione e non avvicinarsi per nessun motivo al fiume". Rimane chiusa la viabilità su alcune strade: via Biancanigo da via Emilia; strada provinciale 66 tra via Casolana e via Biancanigo; SP 111 tra via Casolana e via Biancanigo; sottopasso di via Canale.

Maltempo nelle Marche, ad Ancona straripa l'Aspio

Ad Ancona, nelle Marche, è straripato il torrente Aspio, intere zone della città e gran parte delle strade sono chiuse. Chiusa anche la strada di San Biagio e le frazioni Paterno-Montesicuro sono isolate per alcune frane. A causa di allagamenti chiusa via Primo Maggio dallo svincolo dell'Asse e dalla provinciale da Pesaro. Per andare a sud su può prendere solo l'asse (con uscite su via Primo Maggio bloccate) e proseguire lungo la quattro corsie fino alla rotatoria nuovo Inrca. Completamente allagata tutta la zona dell'Ikea .