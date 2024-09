Maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni e allagamenti. La Regione: “Evitate gli spostamenti” Il maltempo sta colpendo duramente l’Emilia Romagna, dove in diverse province la poggia sta continuando a cadere senza sosta, causando danni e disagi. Nelle scorse ore ci sono state diverse evacuazioni ed allagamenti. Rimini e Forlì-Cesena sono le province più colpite, fanno sapere i Vigili del Fuoco. Domani scuole chiuse, la Protezione Civile ha disposto l’allerta rossa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Maltempo in Emilia Romagna

Il maltempo sta colpendo duramente l'Emilia Romagna, dove in diverse province la poggia sta continuando a cadere senza sosta, causando danni e disagi. Nelle scorse ore ci sono state diverse evacuazioni ed allagamenti.

Rimini e Forlì-Cesena le province più colpite

Rimini e Forlì-Cesena sono le province più colpite dalla pioggia, secondo quanto riportano i Vigili del Fuoco, che oggi, mercoledì 18 settembre, hanno svolto oltre 80 interventi.

A Dovadola è stata evacuata una famiglia, bloccata in casa per una frana. A Rimini invece sono state evacuate due scuole allagate e le forti piogge hanno provocato anche l'allagamento del Tribunale.

Sul territorio comunale di Cesenatico, "sono caduti 125mm di pioggia e continua a tirare molto vento". In località Valverde "sono stati posizionati i sacchi di sabbia a difesa dell'abitato ed è stata allestita la duna per proteggere il territorio dalle ingressioni marine", fa sapere il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, in un post sui social.

Strade allagate, alberi e rami caduti, smottamenti hanno interessato alcune strade nelle zone di Pianoro, Monghidoro, Monterenzio, Loiano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano.

Nel ravennate, e in particolare nei Comuni di Castel Bolognese e Faenza, i cittadini residenti nelle aree più a rischio inondazione sono in fase di evacuazione, ha annunciato la Prefettura, dopo la riunione del primo pomeriggio del Centro coordinamento soccorsi, coi sindaci della Provincia, la Protezione civile, i Vigili del Fuoco, i Consorzi di Bonifica e le Forze dell'ordine, per "delineare le strategie operative contenitive delle criticità derivanti dall'attuale situazione meteo".

A Faenza "il torrente Marzeno ha superato la soglia 3 all'altezza del sensore di Rivalta", scrive sul suo profilo Facebook il sindaco Massimo Isola.

Fiumi in piena, l'Arpa: "Oltre 180-200mm di precipitazioni"

L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ha fatto sapere che nelle ultime 48 ore si sono registrate precipitazioni su tutto il territorio, che si sono concentrate sul settore centro-orientale nelle zone collinari, "dove hanno raggiunto mediamente cumulate superiori ai 100 mm, localmente superiori a 180-200 mm".

Nelle prossime ore sono previste ulteriori precipitazioni nelle stesse zone. I corsi d'acqua attualmente interessati dalle piene sono l'Idice, il Quaderna, il Sillaro, il Senio, il Lamone, il Montone e il Bevano, con livelli superiori alle soglie 2, con possibile ulteriore crescita nelle prossime ore.

Domani 19 settembre scuole chiuse a Bologna e in Romagna

Domani, giovedì 19 settembre, è stata disposta la chiusura delle scuole, mentre la Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico.

La governatrice Irene Priolo: "Evitare tutti gli spostamenti"

"Quello che stiamo cercando di mettere in atto sono i comportamenti migliori per la nostra popolazione: evitare tutti gli spostamenti in questo momento riteniamo che sia la cosa migliore", lo ha detto la presidente facente funzione della Regione Emilia- Romagna Irene Priolo, spiegando il perché della scelta condivisa con i presidenti delle province di chiudere le scuole domani.

"Chiedo anche di consentire eventualmente a tutti i lavoratori che possono usufruire dello smartworking domani di evitare degli spostamenti e quindi di rimanere nelle proprie abitazioni", aggiunge Priolo.

Maltempo anche su Cagliari e nell'hinterland: disagi nei Pronto soccorso di Brotzu e Santissima Trinità

Anche in Sardegna si sono verificati danni e disagi causati dal maltempo. Sono stati complessivamente 30 gli interventi dei Vigili del Fuoco per il violento acquazzone che si è abbattuto su Cagliari e l'hinterland nel primo pomeriggio.

Alberi e pali pericolanti, strade, cantine e negozi allagati in diverse zone. Disagi anche nei Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu e del Santissima Trinità, dove è entrata acqua e il personale ha dovuto spazzarla fuori.

Allagamenti e problemi soprattutto a Pirri, ma anche a Selargius dove in alcune zone è saltata la corrente elettrica, e a Monserrato. La situazione adesso sta tornando lentamente alla normalità.