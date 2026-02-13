Maltempo nel Barese, perde il controllo dell’auto e sradica una colonnina del distributore di benzina

A Giovinazzo un automobilista ha perso il controllo della sua vettura a causa del maltempo e si è schiantato contro una delle pompe di benzina del distributore di carburante sulla SS16 in direzione nord.

Il maltempo che in queste ore ha colpito Bari e la sua provincia ha provocato una serie di disagi e incidenti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. A Giovinazzo, un automobilista ha perso il controllo dell'auto, forse proprio a causa della pioggia, finendo contro una delle colonnine di rifornimento carburante di un distributore di benzina, strappandola di netto. L'automobilista è rimasto ferito, ma non è fortunatamente in gravi condizioni.

L'impatto dell'utilitaria contro il distributore ha innescato le chiusure di sicurezza dei serbatoi e non vi sono quindi state conseguenze più gravi. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere il principio di incendio generato dall'incidente e mettere in sicurezza l'impianto. Il sinistro stradale si è verificato sulla SS16 in direzione nord, fortunatamente però non ha avuto gravi conseguenze.

Nel frattempo continua l'ondata di maltempo sulla Puglia con un weekend all'insegna della pioggia. Il sabato di San Valentino, infatti, sarà all'insegna del maltempo: sono attesi fenomeni anche con carattere temporalesco nel corso della giornata, soprattutto nel Salento. Domenica 15 febbraio, il vortice attraverserà il Centro-Sud Italia e rinnoverà condizioni di instabilità sulla regione per poi lasciarla in serata, dando spazio a una nuova settimana più soleggiata. Già da martedì, però, ci sarà un graduale peggioramento con il ritorno delle piogge con una nuova perturbazione che segnerà il Sud della nostra Penisola.

Le massime a Foggia e Bari in questi giorni, invece, non supereranno i 13 gradi, 15 gradi a Brindisi, 17 gradi a Lecce. Attese ancora piogge nelle prossime ore, con fenomeni anche di tipo temporalesco.