Maltempo in Sardegna, bomba d’acqua a Cagliari. Allagato hub a Sassari: niente vaccini Temporale notturno con tuoni e fulmini nel sud Sardegna. E danni e strade allagate. Vaccini anti Covid sospesi oggi a Sassari: l’hub vaccinale allestito nel capannone di Promo si è allagato per la pioggia battente. Aerei dirottati da Cagliari ad Alghero. Forti disagi anche a Olbia e sulla costa di San Teodoro. E il maltempo non mollerà l’isola almeno fino alla mezzanotte di domani.

A cura di Biagio Chiariello

Un'ondata di maltempo ha imperversato nella notte nel sud della Sardegna; bombe d'acqua hanno colpito varie zone della provincia di Cagliari. Le squadre di pronto intervento e il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti territoriali hanno soccorso diversi automobilisti in difficoltà rimasti intrappolati nelle macchine coinvolte dalla piena in alcuni tratti della strada statale 195 all'altezza dei comuni di Capoterra, Pula e Sarroch, ad una ventina di chilometri da Cagliari. A Costa Rei, località turistica sulla costa sud orientale sarda, sono intervenute le squadre di pronto intervento del distaccamento dei pompieri di San Vito per alcune villette allagate.

Niente vaccini a Sassari

Vaccini anti Covid sospesi oggi a Sassari: l'hub vaccinale allestito nel capannone di Promo si è allagato per la pioggia battente. Numerosi allagamenti di strade e scantinati in tutta la città, costringendo i pompieri a una notte di straordinari. Un altro intervento dei VdF è avvenuto nel quartiere di Sant'Orsola, dove un canale ha esondato per un divano abbandonato che ostruiva il normale corso delle acque. Danni sulla costa di San Teodoro, dove i pompieri sono a lavoro per liberare dall'acqua scantinati, garage e appartamenti, ma anche locali al piano terra e vani di alberghi della zona rimasti allagati.

Forti disagi anche a Olbia

I temporali hanno colpito anche Olbia dove si segnala l'allagamento e la chiusura di tutti i sottopassaggi, con forti disagi per residenti e turisti; l'acqua è arrivata all'altezza delle case popolari. Transennate alcune traverse delle strade più centrali della città e numerose vie nella zona industriale. Un albero è caduto, un altro è stato colpito da un fulmine mentre in una delle piazze centrali.

Aerei dirottati per la bomba d'acqua

Due voli già dirottati ad Alghero per il maltempo che ha colpito il sud Sardegna. Si tratta dei collegamenti con Bergamo e Roma Ciampino, in entrambi i casi del vettore Ryanair. In ritardo invece le partenze per Catania, Milano Linate, Roma Ciampino e Bergamo.

Le previsioni meteo per la Sardegna

Nel frattempo, dopo una brevissima tregua mattutina, il maltempo ha ripreso a tormentare la zona di Cagliari. Le previsioni meteo dicono che la forte perturbazione non mollerà l'isola almeno fino alla mezzanotte di domani, quando finirà l'allerta gialla della protezione civile.