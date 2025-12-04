Maltempo in Puglia, allerta meteo arancione e scuole chiuse a Taranto. Allagamenti e crolli nel Crotonese

Il maltempo persiste sull’Italia portando con sé forti temporali soprattutto al Sud. Oggi è allerta meteo arancione in tre regioni e gialla in cinque. Scuole chiuse anche nel Materano e disagi nel Crotonese.

Forte maltempo con allerta meteo oggi in diverse regioni italiane, con la Puglia già interessata dalla serata di ieri da forti temporali accompagnati da venti forti e di burrasca con possibili mareggiate. La situazione ha spinto diversi sindaci della regione a chiudere le scuole oggi, giovedì 4 dicembre: questa decisione è stata presa a Taranto dal sindaco Piero Bitetti, che ha firmato una ordinanza di sospensione delle attività scolastiche e formative. Altri Comuni come ad esempio Crispiano hanno preso la stessa decisione. Le aree più colpite dall’ondata di maltempo in Puglia sono al momento l'arco jonico-metapontino, la Puglia centrale, la provincia di Bari e di Brindisi.

Per la giornata di oggi, sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata allerta arancione in tutta la regione, ma anche su gran parte della Basilicata e sul settore settentrionale ionico della Calabria. È inoltre allerta gialla su alcuni settori di Toscana, Molise, Campania e sui restanti territori di Basilicata e Calabria. L’avviso della Protezione civile prevede per oggi precipitazioni su Calabria, Basilicata e Puglia, in estensione alla Campania, specie settori orientali. I fenomeni – spiega la Protezione civile in una nota – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento e inoltre si prevedono venti da forti a burrasca sud-orientali su Puglia e Basilicata, specie settori ionici di quest’ultima. Possibili anche mareggiate lungo le coste esposte.

Maltempo e allerta arancione in Puglia, i consigli della Protezione civile

In Puglia, in particolare, tramite i sui canali social la Protezione civile regionale ricorda ai cittadini di attenersi alle raccomandazioni previste in caso di allerta meteo. Tre ad esempio le cose da fare in caso di alluvione: chiudere e presidiare i sottopassi, stando alla larga da argini e ponti che possono essere pericolosi, non scendere in cantine, seminterrati o garage se l'acqua inizia a salire, non usare l'automobile né uscire per metterla al sicuro.

Scuole chiuse oggi nel Materano

Scuole chiuse anche nella provincia di Matera a causa del maltempo: una decisione è stata presa dai sindaci di Montalbano Jonico, Pisticci, Policoro e Tursi che, per motivi precauzionali, hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna.

Forti piogge e allagamenti nel Crotonese

Allagamenti e disagi nel Crotonese: i vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte per soccorrere persone e mettere in sicurezza abitazioni private ed esercizi commerciali. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate in 11 interventi urgenti tra soccorsi a persone rimaste in auto bloccate dall'acqua, crolli parziali di balconi, e altri disagi. Le zone da cui sono giunte le maggiori richieste sono via Cappuccini, Spiaggia delle Forche, Marinella, il lungomare, zona Gabella soprana, zona via Russia, via Bahamas, Margherita Sottana, ma anche via Mario Nicoletta e il corso principale: via Vittorio Veneto.