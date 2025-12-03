Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 4 dicembre: le regioni a rischio

Per domani, giovedì 4 dicembre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione in Basilicata, Calabria e Puglia e una allerta gialla in cinque regioni per rischio temporali e criticità idrogeologica.

Nuova intensa ondata di maltempo sul Sud dell'Italia dove per la giornata di domani, giovedì 4 dicembre, la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione in Basilicata, Calabria e Puglia e una allerta gialla in cinque regioni per rischio temporali e criticità idrogeologica. Tutta colpa delle conseguenze congiunte di due perturbazioni che stanno interessando in queste ore l'intera Penisola.

Una perturbazione di origine atlantica interesserà infatti il nord-ovest e poi le regioni di centro con piogge diffuse fin dal mattino, soprattutto sulle regioni adriatiche, mentre un'altra perturbazione in risalita invece dall'Africa porterà violenti temporali soprattutto su Puglia Basilicata e Calabria.

Allerta meteo arancione domani 4 dicembre in Puglia, Basilicata e Calabria

Nelle prossime ore avremo dunque un'intensificazione del maltempo in un contesto di elevata instabilità meteo su tutto il Paese. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani, giovedì 4 dicembre, un allerta meteo arancione su tutta la Puglia, gran parte della Basilicata e il nord della Calabria, e una allerta gialla per i restanti settori di Calabria, Basilicata e per alcune zone di Campania, Molise e Toscana. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per il 4 dicembre:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale

Basilicata: Basi-E2, Basi-A1, Basi-E1, Basi-B

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Basilicata: Basi-E2, Basi-A1, Basi-E1, Basi-B

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania: Basso Cilento, Tanagro

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud

Meteo, le previsioni per il 4 dicembre

Le previsioni meteo per il 4 dicembre indicano piogge moderate al nord che però tenderanno a diminuire in serata. Immagini diffuse fin dal mattino invece sulle regioni centrali con fenomeni intensi in particolare su quelle adriatiche, a partire dall'Abruzzo e successivamente anche sulle Marche. Isolati piovaschi anche sulla Sardegna. Sud pioggia e temporali intensi soprattutto su Puglia e Basilicata e Calabria e in maniera meno marcata sull'interno della Campania e sul Molise