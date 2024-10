Maltempo in Liguria, allerta fiumi: esondato Bormida, strade chiuse, a Celle i bimbi non escono da scuola Allerta massima per i livelli di torrenti e fiumi in Liguria e in Piemonte dove le forti piogge hanno già fatto esondare il Bormida nel Savonese. Si registrano strade allagate in alcuni centri come Ferrania ma la piena è attesa anche in provincia di Alessandria. A Celle ligure i bimbi non escono da scuola per ordine del sindaco. A rischio esondazione anche il torrente Nimbalto e il torrente Letimbro è vicino agli argini in diverse zone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Il fiume Bormida è esondato oggi nel Savonese, in Liguria, dopo le pesanti piogge che hanno interessato la regione nelle ultime ore. Strade allagate in queste ore in diversi centri come Ferrania, frazione di Cairo Montenotte, e Altare dove l’acqua ha invaso corsi e viali già precedentemente chiusi al transito proprio per l’allerta meteo in atto. Il fiume fa paura in tutti i Comuni della vale omonima che attraversa, con i livelli in rapida salita.

A Celle Ligure bimbi non escono da scuola

A causa delle forti piogge nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove il sindaco Marco Beltrame ha lanciato un appello "a far rimanere i bambini a scuola al primo piano oggi pomeriggio fino a nuovo ordine". "Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, – dichiara il sindaco – il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull'Aurelia a Celle ed Anas si è attivata". Il sindaco di Celle ha firmato un'ordinanza che sospende ogni attività didattica nella giornata di domani.

Fiumi a rischio esondazione nel Savonese

Le condizioni meteo avevano fatto scattare già l’allerta per temporali con i fiumi tenuti sotto stretta sorveglianza. Le previsioni per le prossime ore inoltre non promettono nulla di buono con altre piogge previste su Liguria e Piemonte con rischio di nuove esondazioni. Per questo la Protezione Civile della Regione Liguria ha emesso un avviso di allerta arancione in gran parte del territorio per domani dove moltissime scuole saranno chiuse.

A rischio esondazione anche il torrente Nimbalto che ha spinto le autorità a sospendere la circolazione ferroviaria ad esempio è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona) per condizioni meteo critiche. Anche il torrente Letimbro è vicino agli argini in diverse zone e viene tenuto sotto stretta sorveglianza. Chiuse anche diverse strade per caduta alberi in tutta la provincia, tra cui l'Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona, poi riaperta.

Chiuso tratto A10 Genova-Ventimiglia

L'autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per allagamenti dovuti alle forti piogge che stanno interessando l'area ligure. Come comunica Aspi, al momento, all'uscita obbligatoria di Varazze sono segnalati sette chilometri di coda e un chilometro verso Ventimiglia.

Allerta fiumi anche ad Alessandria, in Piemonte

Lo stesso fiume Bormida rischia di esondare in diversi punti più a valle dove la piena non ha ancora raggiunto il culmine. È prossimo all'esondazione a Mallare. Massima allerta anche in Piemonte, in particolare in provincia di Alessandria dove le condizioni meteorologiche, che prevedono l’insistere di temporali anche domani, hanno portato alla conferma dell’allerta gialla prevista dall’Arpa per rischio idraulico per tutta la pianura.

La Protezione Civile è già al lavoro per il monitoraggio della situazione nelle città e nei sobborghi. Tenuto sotto controllo proprio il livello del fiume Bormida in particolare nei pressi dei ponti che nel caso di un superamento dei limiti di sicurezza verranno chiusi al transito.