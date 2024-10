video suggerito

Allerta meteo arancione per maltempo domani in 2 regioni e scuole chiuse in Liguria: l'elenco dei comuni Allerta meteo e scuole chiuse domani in Liguria dove la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione per temporali. L'elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni nel Savonese, in provincia di Genova e nella provincia della Spezia. Allerta arancione anche in Emilia Romagna, allerta gialla in sette regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo torna a interessare l’Italia in maniera pesante, in particolare sulle regioni del nord dove per domani 17 ottobre è allerta meteo arancione per rischio temporali su Liguria ed Emilia Romagna ed allerta gialla in sette regioni. Molte scuole in Liguria domani per maltempo, tra le province di Genova, Savona e La Spezia. Dopo gli intensi temporali e le esondazioni dei fiumi delle ultime ore in Liguria per la giornata di giovedì, infatti, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo che ha spinto la protezione civile a innalzare i livelli di allerta meteo-idro. Maltempo in arrivo anche a Milano con allerta per rischio idrogeologico.

Allerta meteo arancione su Liguria ed Emilia Romagna

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani giovedì 17 ottobre una allerta meteo arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su Liguria ed Emilia Romagna. Per quest’ultima valutata anche una allerta arancione per rischio idraulico. Tutta colpa di una vasta depressione di origine atlantica tende a progredire sul Mediterraneo occidentale, raggiungendo gradualmente il nostro Paese. Ne consegue il persistere del maltempo su gran parte del Nord e localmente anche sul Centro, specie sulla Toscana. Le precipitazioni risulteranno localmente abbondanti, in particolare su alcune aree del Nord-Ovest e Toscana settentrionale.

Scuole chiuse in Liguria per allerta meteo arancione: l'elenco dei comuni

Molte le scuole chiuse domani in Liguria, nel Savonese, in provincia di Genova e tutte quelle della provincia della Spezia. La provincia della Spezia infatti ha decretato la sospensione delle lezioni in presenza domani nelle scuole secondarie superiori a seguito dell'allerta meteo. Il decreto spezzino è stato firmato dal presidente della provincia Pierluigi Peracchini, "per ridurre il rischio agli studenti durante l'allerta". "Lo stato di allertamento coinvolgerà l'intero territorio provinciale con modalità diverse", ricorda la provincia spiegando che "è stato ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, in particolare per i soggetti pendolari, tenuto conto delle attività serali di alcuni istituti".

Anche diversi comuni hanno decretato la sospensione delle lezioni in presenza domani. Ecco i Comuni che hanno reso noto la decisione di chiudere le scuole in Liguria per la giornata di domani, giovedì 17 ottobre: Campomorone, Santo Stefano Di Magra, Tovo San Giacomo, Magliolo, Giustenice, Borgio, Pietra Ligure, Carcare, Arenzano, Bargagli, Busalla, Campomorone, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Isola del Cantone, Lumarzo, Mele, Mignanego, Moconesi, Montoggio, Neirone, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Sestri Levante, Sori, Valbrevenna.

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo indica inoltre per domani giovedì 17 ottobre una allerta meteo gialla per temporali in di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Toscana, Umbria. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 17 ottobre, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e sulla Toscana, specie settori settentrionali e costieri.