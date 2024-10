video suggerito

Ancora maltempo a Milano: dalle 12 di giovedì 17 ottobre scatta allerta meteo gialla per rischio idrogeologico A Milano, le precipitazioni iniziate nella prima mattinata di oggi dovrebbero peggiorare nella giornata di domani. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emanato l'allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 12 di giovedì 17 ottobre.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Milano è stata investita nelle ultime ore dalla perturbazione proveniente dal Nord Europa. Le precipitazioni al momento sono deboli ma potrebbero intensificarsi nella giornata di domani. Proprio per questo, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico – criticità ordinaria – a partire dalle ore 12 di giovedì 17 ottobre. I fiumi Seveso, Lambro e Olona sono osservati speciali per il rischio esondazione. La Protezione civile sarà attiva per monitorare gli eventuali interventi in città.

La pioggia scesa su Milano in queste ore potrebbe essere un assaggio del peggioramento previsto nella giornata di domani. Secondo le previsioni di 3BMeteo nelle prossime ore dovrebbero cadere sul capoluogo lombardo circa 40 millimetri di pioggia.

Per questo motivo, tramite una nota, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Lombardia ha emanato l'allerta meteo gialla a partire dalle ore 12 di giovedì 17 ottobre. Il testo integrale spiega: "Durante l'allerta meteo i cittadini sono invitati a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città".