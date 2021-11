Maltempo in Italia, allerta meteo domani 5 novembre: l’elenco delle regioni a rischio Il Dipartimento di protezione civile ha emesso per la giornata di venerdì 5 novembre un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta gialla su tre regioni. A causa del maltempo che ha imperversato nei giorni scorsi, per alcuni settori del Paese persiste il rischio idraulico e idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Si placa il maltempo sull’Italia ma resta l’allerta meteo per alcune regioni anche per la giornata di domani venerdì 5 novembre. A causa degli effetti residui della perturbazione che sta interessando il Paese con violenti nubifragi e temporali, infatti, permane un moderato rischio maltempo sia per alcuni settori del nord est sia per alcune aree del centro Italia, in particolare per le regioni adriatiche. In base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo disponibili, dunque, il Dipartimento di protezione civile ha emesso per la giornata di venerdì 5 novembre un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta gialla su tre regioni.

Allerta meteo gialla domani 5 novembre su tre regioni

Nel dettaglio, il bollettino nazionale delle allerte meteo prevede per domani ancora precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle regioni centrali, in particolare sul versante adriatico, e in parte anche sulle regioni meridionali. A causa del maltempo che ha imperversato nei giorni scorsi, per alcuni settori del Paese persiste il rischio idraulico e idrogeologico anche a fronte di una situazione meteorologica decisamente migliorata e per questo è allerta gialla, venerdì 5 novembre, in Abruzzo e Molise e su parte del Veneto. In particolare è allerta meteo per ordinaria criticità per rischio idraulico su alcuni bacini del Veneto, per rischio idrogeologico su diversi settori di Abruzzo e Molise e per rischio temporali su Molise.

Allerte meteo venerdì 5 novembre, l'elenco completo delle regioni a rischio

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Le previsioni meteo di domani

Le previsioni meteo per domani 5 novembre indicano al Nord cielo prevalentemente sereno o al massimo velato sull’Emilia Romagna Al Centro tempo instabile con piogge diffuse su Sardegna, Lazio e Abruzzo, in estensione a fine giornata anche a Marche, Umbria e Toscana. Al Sud infine alta nuvolosità su tutte le regioni ma con fenomeni di rovescio generalmente deboli e sparsi e più consistenti solo sul Molise.