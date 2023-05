Maltempo, scuole chiuse domani 19 maggio in Emilia Romagna per allerta meteo: l’elenco dei Comuni Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani, venerdì 19 maggio, in Emilia Romagna? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l’allerta meteo: da Ravenna a Imola.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alluvione Emilia Romagna e Marche ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua l'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Anche per domani, venerdì 19 maggio, la pioggia e l'allerta per i corsi d'acqua non danno tregua. Per questo, alcuni comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, per ragioni di sicurezza e in via precauzionale, come già successo nei giorni scorsi.

La comunicazione di chiusura delle scuole per domani, venerdì 19 maggio, è già arrivata dalle amministrazioni comunali di Imola e Ravenna. La chiusura è stata decisa anche per sabato 20 maggio.

"Il comune di Ravenna ha disposto la chiusura delle scuole domani, venerdì 19 maggio, e sabato 20, per il perdurare delle gravi condizioni del territorio comunale causate dagli eventi meteorologici dei giorni scorsi che stanno provocando allagamenti in diverse zone. Si specifica che l’ordinanza prevede la chiusura dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio – occupazionali. Confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti", si legge nella comunicazione diffusa via Facebook.

Stessa decisione è stata presa dai comuni di Faenza, Cervia (anche il 20 maggio), Cesena (anche il 20), Riolo Terme (anche il 20).

Scuole aperte invece a Bologna, con alcune eccezioni per problemi di raggiungibilità o di infiltrazioni. Rimarranno infatti chiuse la scuola primaria Longhena e la scuola dell'infanzia Casaglia, perché non raggiungibili in sicurezza a causa degli smottamenti nell'area collinare. Resta chiusa anche la scuola dell'infanzia Follereau a causa di infiltrazioni che richiedono ulteriori interventi.

L'elenco dei comuni che hanno deciso la chiusura delle scuole per domani per maltempo è in aggiornamento e altri potrebbero aggiungersene nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal Miur per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

In aggiornamento.