video suggerito

Maltempo: fulmine manda in frantumi una strada a Campobasso durante un forte temporale Un fulmine ha colpito la strada e mandato in frantumi l’asfalto nei pressi di Campomarino, in provincia di Campobasso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione Civile per il Molise si è rivelata ampiamente motivata: una serie di temporali e celle temporalesche infatti hanno colpito gran parte della regione. A partire dal primo pomeriggio, la massiccia attività elettrica ha provocato gravi danni, in particolare sulla SP 40, nel territorio di Campomarino, al confine con il comune di Portocannone (Campobasso).

la situazione a Campomarino

Qui un fulmine ha colpito la strada, in prossimità della centrale Enel, mandando in frantumi il manto stradale, creando voragini e sollevando lastre di asfalto. Le autorità hanno avvisato la cittadinanza dell'impraticabilità della strada, che collega i comuni dell'hinterland termolese. Intanto a Trivento un violento nubifragio ha causato il distacco di un cavo dell'alta tensione in contrada Codacchio. L'area è interdetta ed è stata contattata Enel per il ripristino.

Il maltempo ha però investito altre località del centrosud. Una violenta tromba d'aria ad esempio si è abbattuta nell'Alto Tavoliere, tra San Severo e Torremaggiore, in Puglia. Decine e decine le le foto e i video pubblicati sui social dai cittadini, che per un attimo hanno temuto il peggio. Fortunatamente però non si registrano danni seri a persone o cose. Le prime precipitazioni erano iniziate in tarda mattina sulla zona dell’Alta Puglia, tra Daunia e Gargano, per poi spostarsi poi più a sud. Putignano sarebbe stata una delle città più colpite dalle precipitazioni: i forti rovesci e la grandine hanno causato diversi disagi, tra cui il crollo di un albero su un’automobile e strade allagate, come testimoniano dei filmati pubblicati sui social dalla pagina “Amo Casamassima”.