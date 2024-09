Maltempo in Puglia, tromba d’aria a San Severo e grandine a Putignano La tromba d’aria si è abbattuta tra San Severo e Torremaggiore, in Puglia. Fortunatamente però non si registrano danni seri a persone o cose. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio di oggi nell'Alto Tavoliere, tra San Severo e Torremaggiore, in Puglia. Decine e decine le le foto e i video pubblicati sui social dai cittadini, che per un attimo hanno temuto il peggio. Fortunatamente però non si registrano danni seri a persone o cose.

Le prime precipitazioni sono partite in tarda mattina sulla zona dell’Alta Puglia, tra Daunia e Gargano, per poi spostarsi poi più a sud. Putignano sembra essere una delle città più colpite dalle precipitazioni: i forti rovesci e la grandine hanno causato diversi disagi, tra cui il crollo di un albero su un’automobile e strade allagate, come riportano dei filmati pubblicati sui social dalla pagina “Amo Casamassima”. Nel foggiano, inoltre, si è sviluppata una tromba d’aria, precisamente tra la zona di Torremaggiore e San Severo.

Ad Ascoli Satriano, invece, un'intensa grandinata si è abbattuta sulla Statale 655 Foggia-Candela, dove un mezzo pesante ha perso un carico provocando rallentamenti e code per la presenza di pneumatici e sedie sull'asfalto. Nel frattempo su buona parte della provincia di Foggia – nell'area dell'entroterra garganico tra San Marco in Lamis e Rignano Garganico – è in corso una perturbazione caratterizzata da tuoni, pioggia, vento e grandine.