Maltempo Friuli, chicchi di grandine grandi quanto palle da tennis: vetri in frantumi e tetti bucati È cominciata la conta dei danni del maltempo che nelle scorse ore si è abbattuto sul Friuli, in particolare sulla zona di Pordenone: dopo che sono caduti chicchi di grandine grandi quanto palline da tennis, numerose sono state le auto con i vetri in frantumi e svariati i tetti dei capannoni (e di abitazioni) letteralmente “bucati”. Allarme di Coldiretti.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Il Friuli comincia la conta dei danni del maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore, in particolare sulla zona di Pordenone, con temporali e una mega grandinata con chicchi grandi quanto palle da tennis, come testimoniano le foto e i video circolati in rete. Sono stati in tutto un centinaio gli interventi operati dai Vigili del fuoco del Comando provinciale e dei tre distaccamenti per tutta la giornata di ieri e fino a stamani per la fitta grandinata che ha colpito la zona a cavallo tra Fiume Veneto e Azzano Decimo, interessando marginalmente anche Chions, Pasiano e San Vito al Tagliamento. Numerose sono state le auto con i vetri in frantumi e svariati i tetti dei capannoni (e di abitazioni) letteralmente "bucati" dalla tempesta. Non si registrano feriti, anche se una persona che stava sistemando il tetto è scivolata ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Anche la Coldiretti ha lanciato l'allarme per gli ingenti danni causati a numerose colture presenti in zona.

"Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza agli amministratori dei Comuni del Pordenonese e ai tanti cittadini che hanno subìto gravi danni a causa del maltempo. La Regione è al fianco dei Comuni colpiti e saprà certamente individuare le misure più idonee per affrontare la situazione di emergenza", ha detto il presidente del Consiglio Regionale Fvg, Piero Mauro Zanini. In seguito al maltempo di ieri è stata segnalata anche la caduta di alberi a Tarcento, Cormons, Magnano in Riviera, Nimis, Campolongo Tapogliano – lungo la regionale 252 – a San Daniele del Friuli, in particolare in località Villa Serravalle, Terzo d’Aquileia e Fiume Veneto, con locali temporanee interruzioni della viabilità. Locali allagamenti sono stati registrati a Chiusaforte e Pasiano di Pordenone. E la situazione non migliorerà a breve: la regione rimarrà infatti anche nei prossimi giorni sotto un flusso umido ed instabile, con rischio di forti temporali accompagnati da fenomeni di forte intensità.