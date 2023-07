Maltempo Emilia, violente grandinate a Bologna, Parma e Reggio: danni alle auto, suonano gli allarmi Temporali e disagi in Emilia Romagna, a Bologna il centro della città è stato colpito da una forte grandinata, con chicchi grandi come noci che fanno suonare gli allarmi delle auto in sosta.

A cura di Susanna Picone

Forti temporali, grandinate violente e anche trombe d'aria stanno colpendo in queste ore diversi comuni della Lombardia – nelle ultime ore un nubifragio si è abbattuto su Cremona – ma non solo: maltempo con grandine e vento oggi sta provocando disagi anche in Emilia Romagna, il centro di Bologna è stato colpito da una forte grandinata, con chicchi grandi come noci che fanno suonare gli allarmi delle auto in sosta. Il Comune invita alla massima attenzione a sottopassi, cartelloni stradali, alberi.

Grandine tra Parma e Reggio, danni alle auto

Danni e disagi segnalati in queste ore anche nella provincia, nella zona di Zola Predosa, Anzola Emilia, Valsamoggia e verso il Ferrarese. Nella Bassa Modenese danni anche a Mirandola. Non viene risparmiata Parma: una grandinata si è abbattuta sulla fascia pedemontana del parmense colpendo in particolare i comuni di Felino e Sala Baganza e le frazioni del comune di Parma, Panocchia, Carignano e Corcagnano.

Si segnalano danni alle auto in sosta. Necessari interventi dei vigili del fuoco anche nella Bassa reggiana: a Reggiolo un albero è finito su un'auto con all'interno delle persone. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, sul posto è comunque intervenuta l’ambulanza della Croce rossa locale per prestare i primi soccorsi.

Un forte temporale, con venti che hanno superato i 100 km/h, ha attraversato anche alcuni tra i Comuni più colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio: in particolare colpite le zone di Alfonsine, Bagnacavallo e Fusignano, nel Ravennate, dove si registrano molte chiamate per alberi, tettoie e danni derivati dal vento e dalla grandine.

Decine di interventi per il maltempo oggi in Veneto

Ancora maltempo anche in Veneto: tante chiamate oggi ai vigili del fuoco, tra le province di Venezia e Padova, per un nuovo forte temporale che si è rovesciato nel primo pomeriggio. Le chiamate totali sono state circa 130 e in provincia di Venezia sono in corso 40 interventi, soprattutto nella zona della Riviera del Brenta, Dolo, Mira, Mirano, Santa Maria di Sala. Interventi registrati anche nella province limitrofe di Padova, Verona e Vicenza.