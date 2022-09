Maltempo e violenta tromba d’aria in Sicilia: si ribalta bus carico di persone, strade e case allagate L’autobus effettuata un servizio di linea tra Palermo e Sciacca. La Protezione Civile ha innalzato ad Arancione lo stato di allerta meteo fino alla mezzanotte di stasera sulla Sicilia centro orientale.

A cura di Antonio Palma

Un autobus carico di persone si è ribaltato questa sera a causa del maltempo e di una violenta tromba d’aria che si è abbattuta nella zona tra Santa Margherita Belice e Sambuca di Sicilia. L'autobus, un mezzo delle autolinee Gallo-Sais, effettuata un servizio di linea tra Palermo e Sciacca.

Secondo le prime notizie, diverse persone che erano a boro sono rimaste contuse e ferite ma nessuna di loro in modo preoccupante. Sul posto sono accorse diverse ambulanze e alcune squadre dei vigili del fuoco.

A lanciare l'allarme nella serata di oggi venerdì 30 settembre, sono stati gli stessi occupanti del mezzo di trasporto alcuni dei quali sono riusciti a uscire dal mezzo illesi. Altri sono stati tirati fuori con l ‘aiuto dei pompieri che hanno fatto arrivare sul posto anche un'autogru per sollevare il pullman.

Sul posto anche la Protezione Civile di Sciacca e le forze dell'ordine. Al momento la dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiare ma sicuramente ha avuto un peso il maltempo visto che sula zona si era abbattuto un violento temporale e l'area è stata interessata anche da una intensa tromba d’aria.

Il maltempo ha costretto le autorità locali anche a interrompere la circolazione su un tratto della stessa strada a scorrimento veloce Palermo Sciacca, la cosiddetta Fondovalle. Il tratto interessato dallo stop è quello tra Poggioreale e il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice, a causa di un fiume d’acqua e di fango che ha reso impraticabile la sede stradale. In zona testimoni hanno raccontato anche di un autoarticolato trascinato via dalla furia dell’acqua

Il maltempo in serata si è battuto in diverse zone della Sicilia, in particolare tra le province di Trapani e Palermo dove si segnalano allagamenti, strade interrotte e danni. In tutta la Sicilia centro orientale è in vigore una allerta meteo arancione. La Protezione Civile infatti ha innalzato ad Arancione lo stato di allerta meteo fino alla mezzanotte di stasera. Previste precipitazioni "da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a localmente elevati sui settori centro-occidentali"