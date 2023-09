Maltempo, due turisti annegano a Rosignano: stavano facendo il bagno nonostante il mare molto mosso Due turisti ungheresi di 46 e 48 anni sono morti per annegamento in mare alle spiagge bianche di Rosignano (Livorno). Inutili i soccorsi.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 23 settembre, nel tratto di mare di fronte a Rosignano, nella zona delle celebri spiagge bianche in provincia di Livorno. Due turisti ungheresi di 46 e 48 anni sono morti per annegamento.

I due, secondo una prima ricostruzione, sarebbero entrati in acqua nonostante il mare molto mosso. Ad intervenire sul posto la Capitaneria di Porto, le ambulanze del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Ma non si è potuto far altro che constatare il decesso per annegamento dei due uomini.

Due dispersi a Pieve Ligure

Mentre da ieri sera, venerdì 22 settembre, ci sono due dispersi nelle acque di Pieve Ligure, nella Riviera genovese di Levante.

Si tratta di un polacco ed un ucraino, entrambi operai sulla quarantina, che alloggiavano in una villa sul mare dove stavano effettuando alcuni lavori di ristrutturazione. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero finiti in mare trovandosi subito in difficoltà a causa delle onde. L'allarme è stato dato da un collega dei due lavoratori.

Le ricerche sono partite immediatamente con elicotteri e motovedette e sono proseguite fino alle 3 di notte. Sabato mattina si è alzato in volo anche un velivolo della Capitaneria di Porto ed è stata perlustrata tutta la costa genovese.

Verso le 11, un velista ha individuato un corpo in mare. I pompieri hanno verificato che si trattava di un corpo, successivamente recuperato. Resta da confermare se si tratti di uno dei due dispersi. Tempo permettendo, nel pomeriggio di oggi proseguiranno, anche con l'uso di droni, le ricerche del secondo uomo.