Maltempo con temporali, sabato allerta rossa in Calabria: tutte le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, sabato 11 settembre 2021. Allerta rossa su gran parte del versante ionico della Calabria. Allerta arancione sul resto della Calabria e su settori di Puglia, Basilicata e Sicilia. Allerta gialla su buona parte della Sardegna e settori di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, sabato 11 settembre. Forte instabilità sulle regioni meridionali del nostro Paese nella giornata di sabato, con precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, soprattutto su Calabria e Basilicata.

Maltempo, allerta meteo Protezione civile sabato 11 settembre

L’avviso della Protezione civile di condizioni meteorologiche avverse prevede dal primo mattino di domani precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia specie settori occidentali e Sicilia, in particolare sui settori nord-orientali. Attesi rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per sabato 11 settembre allerta rossa sui versanti ionici della Calabria, allerta arancione sul resto della Calabria e su parte di Basilicata, Sicilia e Puglia. Infine è stata valutata per domani allerta gialla sul resto della Sicilia e su gran parte di Puglia e Sardegna, Campania e Basilicata.

Il bollettino di criticità per la giornata di domani

Sul sito della Protezione civile pubblicato il seguente bollettino di criticità dell'11 settembre:

Elevata criticità per rischio idraulico/allerta rossa:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Elevata criticità per rischio idrogeologico/allerta rossa:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.