Maltempo, allerta rossa oggi per frane e piene fiumi in Emilia Romagna: “Ore complicate” Forte maltempo sull’Italia: oggi allerta meteo rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell’Emilia-Romagna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Toti: “36 ore complesse”.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Allerta rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell'Emilia-Romagna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. A rischio per il forte maltempo gran parte del Centro-Nord oggi, come indicato dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile per lunedì 30 ottobre 2023. Molte scuole oggi restano chiuse a causa del maltempo.

Stato di allerta rossa per frane e piene dei corsi minori per la giornata in tutto l'Appennino emiliano, nello specifico nei territori di montagna delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Sempre per frane e piene, è allerta meteo arancione nella bassa collina e nella pianura delle stesse province; arancione per temporali e vento anche sulla pianura romagnola e sull'area appenninica centro-orientale della regione, nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Allerta gialla nel resto dell’Emilia-Romagna. Secondo il bollettino emesso dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati previsionali Arpae sono previsti quantitativi di pioggia elevati su tutte le aree montuose emiliane e localmente anche sulle pianure occidentali.

Appelli a fare attenzione arrivano da diversi governatori. Ad esempio dalla Liguria, dove Giovanni Toti ha chiesto massima prudenza e parlato di “ore complicate” a causa delle previsioni meteo. “Saranno 36 ore complesse dal punto di vista idrogeologico quelle che attendono la Liguria, in particolare nel Levante”, ha detto ieri ipotizzando il peggioramento per oggi.

“Invitiamo tutti alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti che saranno diffusi sui canali di comunicazione della Regione e di Arpal, evitando tutti gli spostamenti non necessari e tenendo sempre bene a mente che l'arancione è il massimo grado di allerta per temporali”, ha comunicato aggiungendo che oggi sarà appunto una giornata complessa.

Anche dalla Toscana il presidente Eugenio Giani ha fatto appello ai cittadini di fare attenzione. "Faccio un appello ai cittadini per la massima attenzione e precauzione in vista del maltempo che interesserà le aree del nord-ovest e della costa della nostra regione. Invito i cittadini alla massima allerta in vista degli intensi temporali previsti. La nostra Protezione civile farà, come sempre, il massimo”.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti valido per tutta la giornata di lunedì per tutte le province toscane con l'eccezione delle zone Val Tiberina, Casentino e Valdichiana per le quali è stato emesso un codice giallo.