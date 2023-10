Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per temporali domani 30 ottobre: le regioni a rischio Maltempo domani, lunedì 30 ottobre, sull’Italia. È stata valutata dalla Protezione civile allerta rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell’Emilia-Romagna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Allerta gialla, inoltre, su 7 Regioni.

A cura di Susanna Picone

Lunedì di maltempo e allerta meteo sull’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, dalla mattinata di domani, lunedì 30 ottobre, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano.

Dalle prime ore della giornata si prevedono anche venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia, specie sui settori settentrionali ed occidentali dell’isola, in estensione a Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria e Abruzzo.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 30 ottobre, allerta rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell’Emilia-Romagna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Inoltre sarà allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Trento, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sull’area sud orientale del Piemonte, sui restanti territori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e sul settore occidentale dell’Umbria.

Maltempo, allerta meteo rossa domani in Emilia Romagna

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani, lunedì 30 ottobre 2023. Su parte dell’Emilia Romagna sarà allerta meteo rossa per rischio idrogeologico. Questi i settori coinvolti: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese.

Allerta meteo arancione in 6 regioni per lunedì 30 ottobre

Moderata criticità domani per rischio idraulico nei seguenti settori:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Toscana: Lunigiana

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Moderata criticità per rischio temporali:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Moderata criticità per rischio idrogeologico:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Allerta meteo gialla della Protezione civile domani, lunedì 30 ottobre, in settori di 7 Regioni.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Toscana: Valdichiana, Arno-Casentino, Valtiberina

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Scrivia

Toscana: Valdichiana, Arno-Casentino, Valtiberina

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani 30 ottobre

Arriva una nuova perturbazione sull'Italia. Le previsioni meteo indicano che lunedì sarà una giornata soleggiata e pure calda al Centro-Sud mentre al Nord il tempo peggiorerà fortemente e rapidamente su tutte le regioni. Maltempo anche in Toscana e in nottata su Umbria, Lazio e Marche.