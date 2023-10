Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo domani lunedì 30 ottobre: l’elenco regione per regione Dove saranno chiuse le scuole domani, lunedì 30 ottobre, a causa del maltempo: diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni. L’elenco dei Comuni in aggiornamento.

A cura di Susanna Picone

Scuole chiuse domani, lunedì 30 ottobre 2023, a causa del maltempo in diversi comuni italiani. Dalla serata di domenica un intenso flusso meridionale, caratterizzato da correnti umide ed instabili, si instaurerà sulla Penisola, intensificandosi nella notte con precipitazioni anche temporalesche di forte intensità su Liguria di Levante, alta Toscana ed Emilia-Romagna occidentale, in estensione, domani, su Nord-Est e Lombardia.

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani allerta rossa sui settori meridionali dell’Emilia-Romagna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. E ancora, sarà allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Trento, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sull’area sud orientale del Piemonte, sui restanti territori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e sul settore occidentale dell’Umbria.

In diversi Comuni, proprio a causa del forte maltempo e dell’allerta meteo, i sindaci stanno firmando ordinanze per tenere chiuse domani le scuole. L’elenco delle scuole chiuse lunedì 30 ottobre è in continuo aggiornamento.

Scuole chiuse domani lunedì 30 ottobre in vari Comuni della Toscana

A causa dell'allerta meteo arancione prevista per domani la maggior parte dei Comuni della provincia di Massa Carrara ha deciso di chiudere le scuole. A Carrara un'ordinanza dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado inclusi i nidi, il servizio educativo ‘Verde magico', l'Accademia di Belle Arti, oltre ai cimiteri comunali, parchi pubblici cittadini e sospensione del mercato settimanale. A Montignoso chiusi parchi pubblici, mentre scuole e cimitero resteranno aperti.

Ad Aulla e nella Lunigiana chiuse le scuole di ogni ordine e grado più cimiteri, centri di socializzazione, impianti sportivi comunali e biblioteca. Scuole chiuse anche a Fivizzano, a Fosdinovo e Pontremoli.

Nel Comune di Villafranca in Lunigiana chiusura delle scuole, del centro Alzheimer e degli impianti sportivi. A Licciana Nardi chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri sportivi, così come resteranno chiuse le scuole anche a Bagnone.

Scuole chiuse e Camaiore: il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

Sei comuni della Versilia (Viareggio, Massarosa, Camaiore Forte dei Marmi, Stazzema e Seravezza) hanno deciso di chiudere le scuole, sentito il parere dell’ufficio della Protezione Civile Provinciale. Scuole chiuse a Cecina e Follonica

Scuole chiuse lunedì in alcuni Comuni della Liguria

Scuole chiuse domani anche in diversi comuni della Liguria, in particolare nelle province di Genova, Savona e La Spezia. “Il Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, vista l’allerta meteorologica Regione Liguria che comporta, per la giornata del 30/10/2023 a partire dalle ore 00.00 del 30/10/2023, lo stato di allertamento arancione per temporali e piogge diffuse, per bacini piccoli e medi e grandi, ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia della Spezia nella giornata del 30/10/23 a partire dalle ore 00.00 del 30/10/2023”, si legge in una nota.

Scuole chiuse a Chiavari. Inoltre nella provincia di Genova i Comuni che hanno già disposto la chiusura delle scuole: Arenzano, Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Isola del Cantone, Pieve Ligure, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia, Mignanego, Sori, Torriglia, Crocefieschi, Ceranesi, Bargagli, Davagna, Rovegno.

In provincia di Savona, i Comuni che per il momento hanno deciso la chiusura delle scuole sono Savona, Albisola Superiore e Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Vado Ligure,Varazze

Allerta meteo e scuole chiuse in Emilia Romagna

In Emilia Romagna, dove domani è allerta rossa per maltempo, le zone più attenzionate sono quelle dell’alta Val Taro, Val Parma e Val Baganza. Per questo motivo alcuni comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole.

L'elenco in aggiornamento delle scuole che saranno chiuse domani: Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Varano de’ Melegari, Varsi.