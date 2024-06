Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 luglio: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Il sole e l'alta pressione la faranno da protagonisti per il primo giorno di luglio, ma il caldo africano che domani porterà temperature torride al sud e sulle isole non durerà a lungo perché anche nelle regioni meridionali ben presto affluirà aria più fresca e secca grazie all’arrivo del Maestrale, ma anche di piogge e temporali. Fino a mercoledì 3, infatti, il tempo sull'Italia sarà influenzato dal transito di due perturbazioni: la prima attesa tra lunedì e martedì e la seconda tra martedì sera e mercoledì; entrambe saranno accompagnate da piogge e temporali, localmente intensi e da un calo sensibile delle temperature.

In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, lunedì 1 luglio 2024, diramate le seguenti allerte meteo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Meteo, le previsioni per domani, lunedì 1 luglio

Nelle regioni settentrionali cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso e tempo instabile; piogge inizialmente più probabili su Lombardia e Triveneto, nel pomeriggio-sera anche su Piemonte ed Emilia. Possibili rovesci o temporali. Al Centro e in Sardegna nubi in aumento e tempo in peggioramento nella seconda parte della giornata, con rovesci o temporali più probabili in serata. Al Sud e in Sicilia tempo soleggiato ma con nubi in aumento a partire dalla sera. Temperature massime molto elevate su regioni meridionali e Sicilia: valori anche vicini ai 40 gradi ma con picchi di 41-42 nelle aree interne dell’Isola; massime fino a 34-36 gradi sul medio Adriatico, non oltre i 28-29 gradi al Nord.