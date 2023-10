Previsioni meteo settimana, fase di forte maltempo sull’Italia: dove e quando pioverà Settimana di maltempo su gran parte del Nord e del Centro-Italia. Le previsioni meteo: prima perturbazione lunedì con tanta pioggia, poi da metà settimana nuovo peggioramento del tempo.

A cura di Redazione Meteo

Nuovo peggioramento meteo in arrivo sull’Italia. Quella che chiuderà il mese di ottobre sarà una settimana di forte maltempo soprattutto sul Nord-Italia e al Centro, al Sud invece continua il bel tempo prevalente.

Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, nei prossimi giorni avremo piogge e possibili temporali anche localmente intensi e un calo delle temperature soprattutto nelle regioni settentrionali. Il peggioramento meteo interesserà già da oggi il versante Tirrenico e parte del settentrione dove si potranno avere piogge e possibili temporali anche intensi, con ulteriore estensione dell'instabilità attesa tra domani 30 ottobre e martedì 31 ottobre.

Meteo, inizio settimana con forte maltempo al Nord

La giornata di domani, lunedì 30 ottobre, sarà una giornata di maltempo al Centro-Nord. È allerta meteo in molte regioni, diversi Comuni hanno predisposto la chiusura delle scuole per il maltempo.

Al Nord avremo cielo molto nuvoloso con precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, diffuse su Liguria, Lombardia e nord-est, sparse e deboli sul resto del Settentrione. I fenomeni risulteranno intensi e abbondanti su Liguria centro-orientale e lungo le zone di crinale dell'Emilia-Romagna. Piogge abbondanti nel pomeriggio su Lombardia centro-meridionale e aree prealpine di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Molte nubi anche sulla Toscana con piogge diffuse e temporali. Cielo inizialmente velato sul resto del Centro e sulla Sardegna ma con la nuvolosità che tenderà gradualmente a divenire più consistente a partire dall'isola, fino a coinvolgere in serata Lazio e Umbria. Al Sud ancora sole e tempo stabile.

Entro la giornata di martedì 31 ottobre, festa di Halloween, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare un po' in tutto il versante tirrenico. Anche le temperature incorreranno mediamente in una generale flessione su valori più in linea con la media del periodo.

Mercoledì 1 novembre piogge in arrivo dal mattino su est Liguria, Sardegna, Toscana e Lazio, nel pomeriggio anche in Umbria, Campania, Sicilia, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e su appennino molisano, abruzzese e marchigiano con isolate piogge serali anche su Puglia e resto di Basilicata e Calabria.

Da giovedì 2 novembre nuova ondata di maltempo

Giovedì 2 novembre nuovo deciso peggioramento del meteo al Nord e su alta Toscana con piogge e rovesci anche estesi e abbondanti su Liguria, alta Toscana, appennino emiliano, settori alpini e prealpini centro-orientali. Possibili piogge e rovesci anche temporaleschi su restante Toscana, Sardegna e centro-meridionali tirreniche fino alla Basilicata. Qualche piovasco su Puglia, Calabria e nord-est Sicilia.

Venerdì 3 attesa diffusa instabilità con piogge sparse e temporale su regioni nord-orientali, settori est di Lombardia ed Emilia-Romagna, Sardegna e regioni centro-meridionali. Fenomeni più sporadici sul restante centro-sud e stabile con ampi rasserenamenti sul resto del nord.

Sabato 4 novembre deboli e locali fenomeni su Liguria di levante e centro-sud, in deciso peggioramento pomeridiano e serale al nord e Toscana con fenomeni da sparsi a diffusi e anche intensi su Liguria, nord Toscana, appennino emiliano e aree alpine e prealpine.