Meteo settimana, breve pausa dal maltempo per oggi lunedì 29 aprile, da martedì torna la pioggia: ecco dove Da oggi, lunedì 29 aprile, inizia la breve pausa dal maltempo su quasi tutte le regioni italiane. Da martedì 30 aprile, però, torneranno pioggia e nuvole anche in occasione della festa dei lavoratori del 1° maggio. Le previsioni meteo nel dettaglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

L'ultima settimana di aprile segnerà in alcune zone dell'Italia una tregua dal maltempo che in questi 10 giorni ha colpito l'intera penisola. Già nella giornata di ieri, infatti, domenica 28 aprile, il Sud dell'Italia ha potuto godere di un clima più mite con il sole alto nel cielo anche grazie all'anticiclone africano che ha garantito clima estivo su molte città del Meridione.

Diversa la situazione nel Nord dell'Italia, dove il tempo è apparso più instabile e grigio. Un trend che sembra essere destinato a cambiare, almeno per qualche ora, da lunedì 29 aprile. Già da martedì però è previsto un ritorno di freddo e pioggia che preoccupa centinaia di italiani in partenza per la festa dei lavoratori del 1° maggio.

Meteo, inizio settimana: tempo instabile al Nord e sole al Sud

L'inizio dell'ultima settimana di aprile sarà segnato da variabilità al Nordovest con piogge sulle alpi e maggiori schiarite in giornata. Al Nord ci sarà una prevalenza di sole sul alcune regioni con temperature in aumento e massime tra i 20 e i 25 gradi.

Si tratterà di una breve pausa dal maltempo con temperature in rialzo e clima quasi estivo. Dal tardo pomeriggio, però, vi sarà un aumento delle nubi sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta con piogge isolate e deboli. Sul resto d'Italia il tempo si presenterà stabile ancora per qualche ora con menzioni d'onore per la Campania e per le Isole Maggiori, dove la giornata sarà praticamente estiva.

Da martedì 30 aprile, invece, pressione in calo con una nuova perturbazione che porterà il maltempo su diverse regioni: primi fenomeni di instabilità all'estremo Nordovest e sulla Sardegna. Soleggiato altrove, anche se il cielo col passare delle ore sarà coperto da banchi di nubi, soprattutto su Piemonte, Val d'Aosta e Liguria. In serata rischio pioggia e temporali.

Mercoledì 1° maggio: temporali e locali grandinate su Nord e Centro

Da mercoledì 1° maggio tornerà invece il maltempo, con rischio temporali e locali grandinate in particolare su Nord e Centro dell'Italia. Maltempo anche sulla Sardegna mentre è previsto un meteo più stabile e sereno sul resto del Paese, con sole o sole coperto sul Meridione e sulla Sicilia.

Da giovedì 2 maggio tempo instabile fino al weekend

Da giovedì 2 maggio il tempo sarà instabile con nuvole e pioggia per gran parte della giornata su tutto il Nord e temperature stazionarie con massime tra i 16 e i 19 gradi. Al Centro aumenteranno le nubi già dal mattino ma non sono previste precipitazioni particolarmente importanti.

Durante la giornata di venerdì ancora nuvole so gran parte del Paese. Sulle pianure lombarde cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio . Sulle pianure venete cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Stesso trend anche sulla Liguria e sulla Romagna.

Sul Centro ancora nuvole e piogge per l'intera giornata. Sulla capitale cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Cielo sereno invece sul Sud, con sole splendente in diverse parti del Meridione per l'intera giornata.

Per sabato 4 maggio e domenica 5 previsto un generale rasserenamento dopo gli ultimi giorni di cielo coperto. Clima sereno o poco nuvoloso al Nord e su perte del centro entro metà giornata. Torna il maltempo al Sud con acquazzoni.