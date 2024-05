video suggerito

Previsioni meteo di oggi 14 maggio: ondata di maltempo al nord, temporali e grandinate Secondo le previsioni meteo di oggi, martedì 14 maggio, avremo maltempo diffuso su buona parte del nord Italia con rovesci e temporali intensi. Qualche pioggia anche al centro mentre al sud sole prevalente.

A cura di Antonio Palma

La giornata di oggi martedì 14 maggio sarà caratterizzata dal maltempo diffuso su buona parte del nord Italia dove avremo rovesci e temporali intensi. In alcuni casi i fenomeni saranno accompagnati da grandinate scatenate dallo scontro tra aria fredda dal nord e aria calda dal sud. Secondo le previsioni meteo di oggi, la situazione più critica sulle regioni del nord ovest dove piogge e nubifragi non daranno tregua per l’intera giornata. Per questo la Protezione civile ha diramato anche una allerta meteo gialla per temporali in sei regioni.

Le previsioni al nord, nubifragi intensi

Al nord oggi avremo temporali fin dal mattino su Piemonte e Lombardia e piogge isolate anche sul Triveneto. Durante la giornata si svilupperanno rovesci e locali temporali prima a ridosso dei rilievi e poi in estensione anche alle zone pianeggianti del nord, coinvolgendo anche l’Emilia Romagna. Dalla sera peggiora ulteriormente al nord ovest e sull'area lombarda con le precipitazioni più diffuse e intense che interesseranno il Piemonte settentrionale e la Lombardia centroccidentale.

Al centro nuvolosità intensa e piogge nell’interno e sulle regioni adriatiche

Le previsioni meteo di oggi, 14 maggio, indicano che al centro avremo nuvolosità intensa che in alcuni casi sfocerà in rovesci e temporali nel corso del giorno nelle aree interne e sulle regioni adriatiche. Qualche piovasco possibile in Toscana ma piogge attese soprattutto su aree interne di Marche e Abruzzo e sulle zone orientali di Umbria e Lazio. I fenomeni temporaleschi andranno però ad esaurirsi tra tardo pomeriggio e sera.

Al sud sole prevalente ma locali rovesci su Molise e Puglia

Al sud avremo qualche piovasco nella prima mattinata di oggi, martedì 14 maggio, sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ma in rapido dissolvimento. Sole prevalente per il resto della giornata quasi ovunque ma con nubi che andranno a formarsi nel corso del giorno su Molise, Puglia e rilievi calabro-lucani con la possibilità di qualche breve e locale rovescio.