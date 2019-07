Il maltempo è arrivato sull'Italia. Sulle regioni del Centro e del Nord già a partire da questa sera ci saranno temporali e fenomeni anche violenti, come grandinate e nubifragi, che giungono dopo il caldo record degli scorsi giorni. Proprio il forte calore e l'elevato tasso di umidità che si scontrano con masse di aria più fredda in arrivo dal Nord Europa sono i responsabili di questa situazione di instabilità che durerà in alcuni casi per tutto il weekend. Dopo aver attraversato la Francia, il fronte temporalesco sta dunque marciando verso il nostro Paese. Numerose sono le regioni in cui la Protezione civile ha diramato l'allerta gialla e arancione, soprattutto per quanto riguarda i corsi d'acqua e il rischio di alluvioni dovuti all'abbondante pioggia.

Frane in Veneto: chiuse strade e Passo Pordoi

Il maltempo si sta abbattendo con forza già in alcune regioni, come il Veneto. Nella zona di Belluno si segnalano già 2 frane e strade interrotte 3ad Arabba e a Cortina. Da registrare anche i disagi per gli automobilisti che sono stati sorpresi da una violenta grandinata sulla A27 all'altezza di Conegliano. Inoltre, Passo Pordoi, sul lato veneto, è stato chiuso per la presenze di cinque colate di fango e sassi, innescate proprio dal maltempo. Sul posto sono all'opera i tecnici di "Veneto Strade", che contano di poter riaprire al transito il passo entro domani. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha già predisposto il decreto sullo stato di crisi che verrà tenuto aperto per contemperare eventuali nuove situazioni che si dovessero verificare.​

Maltempo, domani allerta in 5 regioni per temporali e grandine

Nelle ultime ore sta aumentando l'elenco delle regioni in cui è stata diramata allerta per domani, sabato 27 luglio. Nello specifico, l'allerta arancione riguarda solo il Trentino Alto Adige, dove già nella serata di ieri si erano registrati forti temporali accompagnati da fulmini, che hanno anche colpito un turista bolognese le cui condizioni restano gravi. Quella gialla invece, riguarda il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Sono attese delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento, oltre a nubifragi e violente raffiche di vento. Occhi puntati anche su Liguria e Toscana, dove pure sono previsti forti rovesci tra le giornate di sabato e domenica.

Il maltempo non arriva al Sud: sole e nubi passeggere

Nelle regioni meridionali continuerà la fase di bel tempo prevalente con nubi passeggere tra Campania, Molise e Puglia. Anche le temperature saranno, ma non in Sicilia e ancora in Puglia, dove si toccheranno punte di 38 gradi, anche se qui un lieve peggioramento è atteso per la giornata di domenica 28 luglio.