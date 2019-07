Tragedia in Trentino Alto Adige, dove un escursionista è stato colpito da un fulmine a causa dei violenti temporali che si stanno abbattendo sulla regione ed è in gravissime condizioni. Si tratta di un turista di 57 anni di Bologna, che stava facendo un'escursione nei pressi di Passo Giovo, valico alpino delle Alpi Retiche orientali, in provincia di Bolzano. Stando alle prime informazioni disponibili, l'uomo, che ha subito ustioni e un arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto e poi trasportato in gravi condizioni dall'elisoccorso all'ospedale di Merano.

Nonostante le alte temperature che si stanno registrando in Trentino negli ultimi giorni, resta alta l'allerta per i forti temporali, come quella lanciata proprio questa mattina, quando la Protezione civile ha specificato che le prime precipitazioni, frutto del mix fra il caldo record e l'alta percentuale di umidità "sono attese già per questa sera, con l’aggiunta di locali grandinate e forti raffiche di vento". E in effetti su tutto il Sudtirolo sono in atto forti temporali. Stesse previsioni meteo per domani, venerdì 26 luglio.