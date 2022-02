Maltempo, allerta meteo venerdì 26 febbraio per temporali e vento forte: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che per domani 26 febbraio prevede venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.

A cura di Biagio Chiariello

Allerta meteo di colore arancione su due regioni italiane per la giornata di domani sabato 26 febbraio e di colore giallo su sei regioni. Un'importante perturbazione (la numero 7 del mese) sta per raggiungere l’Italia e nel corso dei prossimi giorni porterà diffuso e intenso maltempo soprattutto al Centro-Sud con piogge, neve e forti venti, senza tuttavia risparmiare del tutto neanche il Nord-Est.

Maltempo per venti forti con raffiche di burrasca

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 25 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Province autonome di Trento e Bolzano, Veneto ed Emilia-Romagna, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri di Veneto ed Emilia-Romagna.

Allerta meteo, l’elenco delle regioni a rischio domani

Dalle prime ore di domani, sabato 26 febbraio, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali montuosi. Dal mattino di domani, inoltre, si prevedono

venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Campania, restanti zone della Puglia, Basilicata, Calabria e

Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono, inoltre, dalle prime ore di domani, sabato 26, nevicate al di sopra di 200-400 metri su Marche, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Sempre domani, si prevedono nevicate al di sopra di 500-700 metri, in abbassamento fino a 200-300 metri, su Campania, Puglia, Basilicata e, dal tardo pomeriggio sulla Calabria, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti su Campania, Puglia Settentrionale e Basilicata.

Sempre per la giornata di sabato sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, in estensione dal pomeriggio alla Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e

forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, sabato 26 febbraio, allerta arancione su Molise e parte di Abruzzo; allerta gialla su Marche, Abruzzo, Basilicata, Puglia, settori di Umbria, Molise Lazio e Campania.