Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per temporali domani 28 agosto: le regioni a rischio

Il maltempo interesserà domani 28 agosto su gran parte del Nord e la Toscana centro-settentrionale. Temporali diffusi, rovesci intensi e raffiche di vento. Allerta rossa su Piemonte e Lombardia, arancione su alcune zone di Liguria, Piemonte e Lombardia, gialla sul resto del Nord e Toscana.

Una perturbazione di origine atlantica, in transito sulla Francia, si avvicina all’Italia portando correnti instabili sulle regioni settentrionali, con condizioni di maltempo in peggioramento. Dal Piemonte alla Lombardia, fino a Trentino-Alto Adige, Veneto e Toscana centro-settentrionale, sono attesi temporali diffusi, anche intensi e persistenti, accompagnati da raffiche di vento, fulmini e locali grandinate. Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

Per giovedì 28 agosto, è stata dichiarata in particolare allerta rossa su alcuni settori di Piemonte e Lombardia, allerta arancione su aree di Liguria, Piemonte e Lombardia, e allerta gialla su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Veneto e Valle d’Aosta. In Liguria, l’allerta arancione per temporali interesserà il centro-ponente dalle 0:00 alle 15:00, mentre sul levante e sull’estremo ponente sono previste piogge forti dalle prime ore del mattino fino a sera. In Toscana, allerta gialla dalle 14 fino alla mezzanotte, con rovesci e temporali, in particolare sul nord-ovest e sulla costa centro-settentrionale.

Maltempo, allerta meteo rossa e arancione su Lombardia, Liguria e Piemonte per domani

Come già anticipato, l'allerta meteo rossa (per rischio idrogeologico) coinvolgerà alcune zone della Lombardia, in particolare Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali. Allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su alcune aree di Liguria, Piemonte e Lombardia. Di seguito le zone coinvolte:

Elevata criticità per rischio idrogeologico / allerta rossa:

Lombardia : Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Moderata criticità per rischio temporali/ allerta arancione:

Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

Moderata criticità per rischio idrogeologico/ allerta arancione:

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ecco invece quali saranno per domani, giovedì 28 agosto, le aree delle otto regioni interessante dall'allerta gialla (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto e Valle d'Aosta):

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano

Ordinaria criticità per rischio temporali/ allerta gialla:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Toscana : Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole

Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d'Aosta : Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Veneto : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani 28 agosto

Giovedì 28 agosto tempo molto nuvoloso al Nord con piogge diffuse e persistenti, anche sotto forma di rovesci intensi o temporali in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia; fenomeni più sparsi e intermittenti su Emilia occidentale, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. In Toscana il cielo sarà nuvoloso con peggioramento dal pomeriggio, a partire dal nord-ovest della regione, con possibili temporali.

Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime calano al Nord e sulla Sardegna occidentale, mentre aumentano altrove, con caldo intenso al Centro-Sud fino a 35 °C e oltre. Venti di Scirocco tesi o localmente forti sui mari di ponente e sull’Adriatico centro-settentrionale, con mari mossi o agitati; più deboli al Sud e Sicilia orientale.