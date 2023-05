Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 25 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato per domani giovedì 25 maggio 2023 allerta meteo rossa per rischio idraulico sull’Emilia Romagna. Emesse anche diverse allerte meteo arancioni e gialle per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su 6 regioni in totale.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia: secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 25 maggio, ci saranno temporali anche di forte intensità soprattutto sulle regioni del Nord Ovest, come aveva spiegato a Fanpage.it il colonnello Guliacci. Per questo, la Protezione civile ha diramato avvisi di allerta meteo rossa, arancione e gialla sui settori più colpiti.

Come annunciato sul sito internet ufficiale del Dipartimento, è stata prorogata ancora l'allerta rossa per rischio idraulico sull'Emilia Romagna, alle prese ormai da giorni con l'emergenza alluvione; allerta meteo arancione è stata invece diramata per altri settori dell'Emilia Romagna e il Piemonte; infine, allerta gialla è stata diramata per Lombardia, Sardegna, Toscana, Abruzzo e ancora settori di Piemonte ed Emilia Romagna.

Maltempo, allerta meteo rossa domani in Emilia Romagna

Anche per domani, giovedì 25 maggio, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo rossa per rischio idraulico sull'Emilia Romagna. Ecco, di seguito, i territori interessati: bassa collina e pianura romagnola, Pianura bolognese, Costa romagnola. Si tratta degli stessi settori dove nei giorni scorsi si sono verificate esondazioni dei corsi d'acqua.

Allerta arancione giovedì 25 maggio su Emilia Romagna e Piemonte

Sempre su una parte dell'Emilia Romagna è stata diramata allerta meteo arancione, cioè di moderata criticità. Stesso avviso anche per il Piemonte:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola;

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola;

Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po.

Allerta gialla domani su 6 regioni

Infine, non mancano le allerte meteo gialle, che riguardano ben 6 regioni per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali. L'elenco completo è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Montagna romagnola, Montagna bolognese;

Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline.

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Pianura ferrarese, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Pianura reggiana, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese, Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Alta collina romagnola;

Lombardia: Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Valchiavenna, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Media-bassa Valtellina;

Sardegna: Gallura, Bacino del Tirso, Logudoro;

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Arno-Costa, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Versilia, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Montagna romagnola, Montagna bolognese, Costa romagnola;

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese;

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Arno-Costa, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Versilia, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa.

Le previsioni meteo di giovedì 25 maggio

Come abbiamo visto, anche per domani, giovedì 25 maggio, è in arrivo una giornata all'insegna del maltempo in particolare sull'Italia nord occidentale. Sono infatti previsti forti temporali in particolare su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna mentre altrove il tempo sarà stabile. Temperature massime ancora in calo ma nel weekend la situazione sarà in miglioramento.