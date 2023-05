Alluvione Emilia Romagna, news di oggi: 15 morti, Cdm approva decreto emergenza, Meloni: “Stanziati 2 miliardi”

Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione alluvione in Emilia Romagna oggi, mercoledì 24 maggio 2023: continua l'emergenza.

Trovato il cadavere di un uomo a Lugo, le vittime dell'alluvione salgono a 15. Gli sfollati restano 23.067. Proclamato per oggi il lutto nazionale.

Il Cdm ha approvato il decreto legge sull'emergenza maltempo con misure ad hoc, tra le quali lo stop tasse fino al 31 agosto, cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni e bonus una tantum fino a 3000 euro per lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività. Il premier Meloni: "Stanziati oltre 2 miliardi per l'emergenza". Il governatore Bonaccini: "Abbiamo ottenuto molto di quanto chiedevamo al Governo". Il presidente Mattarella: "Serve grande impegno di solidarietà da tutta l'Italia".

