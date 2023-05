Fiorentina-Inter 1-0, risultato in diretta della finale di Coppa Italia: Nico Gonzalez subito in gol

La finale di Coppa Italia 2022-2023 tra Fiorentina e Inter è iniziata alle 20:45, si gioca in un Olimpico tutto esaurito. Una finale inedita, ed è un piccolo record considerato che le due squadre spesso sono arrivate fino in fondo in questa competizione. La partita si giocherà in gara secca. Ciò significa che al 90′ in caso di parità si proseguirebbe con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Fiorentina-Inter si potrà seguire in diretta TV in esclusiva su Canale 5, che manderà in onda il match in chiaro, e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.

