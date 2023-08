Meloni scrive a Bonaccini: “Non è vero che non si è visto un euro in Emilia Romagna, stanziati 4,5 mld” Meloni replica a Bonaccini sulla questione dei fondi all’Emilia Romagna e non nasconde la frustrazione. Non è vero che non si sia visto un’euro, scrive in una lunga lettera al governatore, ricordando che il governo ha già stanziato 4,5 miliardi.

A cura di Annalisa Girardi

Non si esaurisce la polemica tra il governo e Stefano Bonaccini per i fondi destinati alla ricostruzione in Emilia Romagna, colpita nei mesi scorsi da forti alluvioni. "Non bisogna cedere alla fretta ed alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po' di visibilità, alimentando polemiche inutili", scrive ora Giorgia Meloni in una lettera al governatore e subcommissario per l'emergenza. Una missiva che vuole essere una replica alle recenti affermazioni di Bonaccini, che aveva sottolineato come dopo le promesse dei primi giorni non si fosse in realtà "ancora visto un euro".

La presidente del Consiglio ribadisce: "Il governo ha già stanziato 4,5 miliardi per la ricostruzione delle zone alluvionate e questa iniziativa non si esaurisce qui. Uno dei nostri obiettivi o è anche quello, oltre alla messa in sicurezza e alla ricostruzione delle infrastrutture, di risarcire tutti i privati che hanno subito danni". E non nasconde la frustrazione nei confronti del governatore emiliano romagnolo. "Non ho avuto modo di leggere da parte Sua alcuna parola di sostegno" all'azione del governo – scrive Meloni – Anzi, ho letto che Lei, nella Sua veste di presidente di Regione nonché di sub commissario alla ricostruzione, ha ripetutamente affermato che sul territorio non sarebbe arrivato sino ad oggi neanche un euro".

La presidente del Consiglio ha quindi ripercorso i vari provvedimento, dal primo decreto con cui "si sono mobilitate risorse per quasi 1,8 miliardi", fino a quello che ha poi stanziato altri "2,7 miliardi di euro indirizzati prioritariamente al ripristino delle reti infrastrutturali e idrogeologiche fortemente lesionate dalle conseguenze dell'alluvione".

Meloni, concludendo, ricorda a Bonaccini il suo ruolo per "operare concretamente al servizio della comunità" e sottolinea che "sapremmo superare la sfida lavorando tutti nella stessa direzione".

Alla lettera hanno subito reagito alcuni dei sindaci dei territori più colpiti dall'alluvione. "Nella lettera scritta dalla presidente Meloni a Bonaccini la premier mi sembra distante dalla realtà, e conferma la distanza con cui si sta occupando delle nostre vicende. E' una lettera fredda. Ho notato anche una cosa, dopo che me lo avevano segnalato diversi cittadini, che nel suo ultimo video di 27 minuti non ha detto una parola sull'alluvione", ha detto, il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.

Sulla stessa linea quello di Ravenna, Michele De Pascale, che ha detto: "La mia sensazione, se la presidente Meloni pensa veramente ciò che ha scritto in questa lettera, è che purtroppo non abbia un quadro esatto della situazione in Romagna e in tutta la Regione e che, forse, le dichiarazioni surreali di qualche suo collaboratore le abbiano fornito una visione totalmente distorta sull'efficacia delle misure previste dal suo governo".