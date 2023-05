Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 22 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani 22 maggio una allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico in Emilia Romagna, una allerta arancione in Emilia Romagna e Piemonte e una allerta gialla per 10 regioni in totale.

Il maltempo che dà giorni non tregua all'Italia potrebbe volgere al termine nella settimana che sta per iniziare. Tuttavia anche per domani 22 maggio sono previste piogge. Per questo la Protezione civile ha diramato anche per le prossime ore avvisi di allerta meteo rossa, arancione e gialla sulle regioni più colpite.

Come si legge sul sito ufficiale della Protezione civile, ancora allerta per elevata criticità su alcuni settori dell'Emilia Romagna, allerta arancione in alcune aree della stessa Emilia Romagna e del Piemonte. Prevista invece allerta gialla su Lombardia, Sicilia, Calabria, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise oltre alla stessa Emilia e il Piemonte.

Maltempo, allerta meteo rossa domani in Emilia Romagna

Ancora allerta rossa sull'Emilia Romagna, devastata dall'alluvione dei giorni scorsi.

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Allerta arancione lunedì maggio su Emilia Romagna e Piemonte

Moderata criticità sempre per rischio idraulico e idrogeologico è stata diramata per alcuni settori sempre di Emilia Romagna e Piemonte:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Emilia Romagna: Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Allerta meteo gialla domani su 10 regioni

La Protezione Civile ha diramato sempre per domani, domenica 21 maggio, avviso di allerta meteo gialla su dieci regioni:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura orientale

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche

Marche: Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura

Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Le previsioni meteo per lunedì 22 maggio

Ancora instabilità soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, con rovesci e temporali pomeridiani, possibili anche sui rilievi settentrionali. Le piogge dovrebbe invece risparmiare l’Emilia Romagna e gran parte del versante adriatico; schiarite anche nella pianura lombarda e piemontese; nubi e sviluppo di rovesci e temporali altrove, più probabili su Prealpi lombarde, Appennino Ligure, zone interne e tirreniche del Centro-Sud e in Sicilia.

Tutte le precipitazioni cesseranno in serata. Le temperature sono in ulteriore aumento in quasi tutto il Paese.