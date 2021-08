Maltempo, allerta meteo per temporali per sabato 7 agosto: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione civile ha diramato allerta meteo arancione per domani, 7 agosto, per rischio idraulico su parte del Veneto e allerta gialla su settori di Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta: sono previsti temporali e nubifragi, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Al Centro.Sud, invece, ancora sole e caldo.

A cura di Ida Artiaco

Alcune regioni italiane sono ancora alle prese con il maltempo. Mentre sulla maggior parte della Penisola l'anticiclone africano porterà domani, sabato 7 agosto, caldo e sole, tipici della stagione estiva, in alcune aree del Nord persisteranno temporali e nubifragi anche di forte intensità. Il che ha spinto la Protezione civile a diramare allerta meteo arancione sul Veneto e gialla su Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Ecco, di seguito, cosa succederà.

Le quattro regioni in allerta meteo domani

Come si legge sul sito della Protezione civile, "una nuova perturbazione, di origine atlantica, raggiungerà nella mattinata di domani le regioni del Nord, determinando spiccata instabilità atmosferica, specie a ridosso dei settori alpini occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse".

L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno essere accompagnati da grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento su Valle d’Aosta e sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia. Pertanto, "è stata valutata allerta arancione per rischio idraulico su parte del Veneto e allerta gialla su settori di Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta".

Le previsioni meteo di sabato 7 agosto

Se nelle regioni del Nord Italia ci sarà ancora il maltempo, al Centro e al Sud secondo le previsioni meteo di domani, sabato 7 agosto, ci sarà caldo e sole, con temperature che raggiungeranno i 35/40 gradi in Sicilia e in Sardegna. In particolare nel pomeriggio occhi puntati dapprima sulle regioni di Nord-ovest dove forti rovesci e temporali si daranno appuntamento su gran parte del Piemonte, su tutta la Valle d'Aosta e la Lombardia. Temporali colpiranno in forma irregolare anche le pianure piemontesi e lombarde.