Maltempo, allerta meteo per temporali domani 24 gennaio: l’elenco delle regioni a rischio Il bollettino nazionale di criticità e di allerta del Dipartimento della Protezione Civile indica per domani, martedì 24 gennaio, una allerta meteo gialla su alcuni settori di Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Campania e Abruzzo.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 24 gennaio, continuano le piogge soprattutto al Centro Sud, dove già oggi ci sono stati numerosi disagi, compresa la chiusura delle scuole in alcuni Comuni.

Per questo, la Protezione civile ha deciso di diramare avviso di allerta meteo gialla su alcune Regioni: per rischio temporali sulla Sicilia, per rischio idraulico su Emilia Romagna e Marche, e per rischio idrogeologico anche su Abruzzo e Campania. Ecco, di seguito, la situazione regione per regione.

Allerta meteo domani 24 gennaio: le regioni a rischio per maltempo

Le allerte meteo in Italia del 24 gennaio 2023.

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale della Protezione civile, le allerte meteo di domani martedì 24 gennaio interessano i seguenti settori regionali:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta Gialla):

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola;

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3.

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta Gialla):

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Emilia Romagna: Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Le previsioni meteo di martedì 24 gennaio

Anche se una parte del Centro Sud continuerà ad essere nella morsa del maltempo, sulla maggior parte della Penisola le condizioni meteorologiche saranno in miglioramento, con fenomeni in attenuazione su gran parte del Paese. Ma si tratterà solo di qualche ora di tregua: a partire dal 27 gennaio arriverà una nuova ondata di freddo, con neve abbondante, come ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it.