È ancora allerta maltempo sull'Italia dove anche per la giornata di domani, martedì 29 dicembre, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Tutta colpa di una perturbazione di origine nord-atlantica che già oggi ha colpito pesantemente il nostro Paese, in particolare il nord e che nelle prossime ore progressivamente colpirà anche le regioni meridionali. Il rischio maggiore è causato dalle intense nevicate che già hanno creato pesanti disagi alla popolazione e che continueranno a interessare molte zone del Paese, ma anche le intense raffiche di vento che imperverseranno su tutta la Penisola.

Maltempo: allerta arancione in Emilia Romagna

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni attesi, per la giornata di domani martedì 29 dicembre, è stata valutata una allerta arancione su parte dell’Emilia Romagna, allerta gialla sulle restanti zone della regione, e su dodici regioni. Nel dettaglio, è allerta arancione per rischio idrogeologico sull'Appennino emiliano centrale e allerta gialla su gran parte dei restanti settori. Valutata inoltre allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Molise, Basilicata, sull’intero territorio di Umbria, Abruzzo, Campania, sul versante tirrenico settentrionale della Calabria e sul bacino Logudoro in Sardegna.

Temporali e venti forti in Campania, Basilicata e Calabria

L’avviso di allerta maltempo infatti prevede già dalla serata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania e sui versanti tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Secondo la Protezione civile, la vasta area perturbata, che già sta determinando diffuso maltempo sulle regioni centro-settentrionali, tenderà, nel corso delle prossime ore, ad interessare il Sud peninsulare, con precipitazioni diffuse sulla Campania e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale.

Allerta valanghe sulle Alpi

Persiste il pericolo valanghe al nord dopo gli intensi accumuli di neve delle scorse ore, soprattutto sull'arco alpino. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un bollettino di allerta meteo valido anche per domani 29dicembre e mercoledì 30dicembre per pericolo forte di valanghe (4 su 5) sull'arco Alpino e Prealpino .