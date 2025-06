video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico domani 8 giugno: le regioni a rischio Per la giornata di domani, domenica 8 giugno 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla in Lombardia e Trentino Alto Adige. Ecco le zone a rischio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

La prima settimana di giugno si conclude all’insegna della stabilità atmosferica e del caldo, con l’anticiclone nordafricano saldamente ancorato sul Mediterraneo centro-occidentale. Una configurazione che, secondo le previsioni, continuerà a mantenere condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la Penisola anche nei prossimi giorni.

Nessuna perturbazione in vista sull’Italia: da Nord a Sud, il cielo resterà sereno o poco nuvoloso per effetto della pressione alta che blocca l’arrivo dei fronti atlantici. Solo una lieve parentesi d’instabilità è attesa per domenica 8 giugno, quando un debole impulso perturbato in transito sull’Europa centrale potrà lambire le Alpi nord-orientali, portando qualche fenomeno localizzato nel pomeriggio.

Per questa ragione la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 8 giugno 2025:

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani domenica 8 giugno

Giornata tipicamente estiva su gran parte dell’Italia, con condizioni di stabilità atmosferica che dominano soprattutto sulle Venezie, in Emilia-Romagna, nel Centro-Sud e sulle Isole. Il sole splenderà incontrastato su queste aree, regalando cieli sereni e temperature elevate, soprattutto al Sud.

Scenario differente, invece, per il resto del Nord, dove la giornata si apre sotto cieli nuvolosi, in particolare sulla Liguria di levante, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia. Su queste zone sono attesi locali rovesci, specie nelle aree alpine e prealpine. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, le nubi tenderanno ad attenuarsi, anche se permane la possibilità di temporali tra le Prealpi orientali venete e il Friuli, dove i fenomeni potrebbero insistere fino alla sera.

Dal punto di vista termico, il caldo si fa ancora più intenso al Sud e sulla Sicilia, dove le colonnine di mercurio potranno toccare picchi fino a 37-38 gradi. Temperature in aumento anche al Nord-Ovest, mentre si prevede un lieve calo termico sulla Sardegna occidentale. Al Centro-Nord, valori generalmente intorno ai 30 gradi, con punte fino a 32-33 gradi.