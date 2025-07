Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 29 luglio: le regioni a rischio

Dopo aver colpito l’Italia nelle scorse ore, l’intensa perturbazione che ha interessato il nostro Paese inizierà ad allontanarsi verso est. Anche se domani, martedì 29 luglio, lascerà qualche pioggia su Nord-Est, regioni centrali adriatiche e meridionali. Per questo la Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla in sette regioni.

Dopo aver colpito l’Italia nelle scorse ore, l’intensa perturbazione che ha interessato il nostro Paese inizierà ad allontanarsi verso est. Anche se domani, martedì 29 luglio, lascerà ancora qualche pioggia su Nord-Est, regioni centrali adriatiche e meridionali.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per la giornata di domani e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Disposta l'allerta gialla in sette regioni, di seguito tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, domani, martedì 29 luglio, è prevista allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su sette regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria. Di seguito le zone interessate:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4;

Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno;

Toscana: Romagna-Toscana, Valtiberina;

Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro; Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4; Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea; Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno; Romagna-Toscana, Valtiberina; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno;

Toscana: Romagna-Toscana, Valtiberina;

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere.

Le zone interessate dall’allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di martedì 29 luglio.

Meteo, le previsioni per domani martedì 29 luglio

Domani, martedì 29 luglio, attese ampie schiarite al Nord-Ovest, su regioni centrali tirreniche, Sardegna, Sicilia orientale e meridionale e dal pomeriggio anche in Emilia Romagna.

Ancora nubi sparse, accompagnate da locali piogge o temporali, in Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Sud e Sicilia nord-orientale.

Le temperature saranno in rialzo al Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche; in ulteriore calo sulle regioni adriatiche del Centro-Sud e Sicilia. I valori pomeridiani tuttavia saranno quasi ovunque sotto le medie stagionali e inferiori ai 30 gradi.