Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 19 agosto: le regioni a rischio

Domani, martedì 19 agosto, ancora caldo e tempo soleggiato, ma proseguirà anche la fase di instabilità pomeridiana sulle zone montuose. In serata è invece atteso un peggioramento al Nord per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla in quattro regioni, tra cui Piemonte e Toscana. Tutti i dettagli.

In serata è invece atteso un peggioramento al Nord per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica, la terza del mese. Tra mercoledì 20 e giovedì 21 porterà temporali al Centro-Nord, con il rischio anche di fenomeni intensi, con raffiche di vento e grandinate.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Il bollettino nazionale segnala l'allerta gialla in quattro regioni, tra cui Piemonte e Toscana. Di seguito, tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, la Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in quattro regioni: Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta. Ecco le zone interessate:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto;

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Meteo, le previsioni per domani martedì 19 agosto

Per la giornata di domani, martedì 19 agosto, previsto tempo soleggiato al mattino in quasi tutte le regioni, fatta eccezione per il Nordest e il medio versante adriatico dove è attesa qualche nuvola.

Nel pomeriggio attesi isolati temporali su Alpi, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, rilievi del Sud e Calabria Meridionale.

Tra la serata e la notte di domani ci sarà un deciso peggioramento sull’Arco Alpino e al Nordovest.

Le temperature massime subiranno un ulteriore leggero calo al Nord-Ovest, Toscana e Umbria, In rialzo invece in Abruzzo, Molise e Puglia.