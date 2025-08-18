Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 19 agosto: le regioni a rischio

Domani, martedì 19 agosto, ancora caldo e tempo soleggiato, ma proseguirà anche la fase di instabilità pomeridiana sulle zone montuose. In serata è invece atteso un peggioramento al Nord per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla in quattro regioni, tra cui Piemonte e Toscana. Tutti i dettagli.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Domani, martedì 19 agosto, ancora caldo e tempo soleggiato, ma proseguirà anche la fase di instabilità pomeridiana sulle zone montuose.

In serata è invece atteso un peggioramento al Nord per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica, la terza del mese. Tra mercoledì 20 e giovedì 21 porterà temporali al Centro-Nord, con il rischio anche di fenomeni intensi, con raffiche di vento e grandinate. 

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Il bollettino nazionale segnala l'allerta gialla in quattro regioni, tra cui Piemonte e Toscana. Di seguito, tutti i dettagli.

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 7 agosto: le regioni a rischio

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, la Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in quattro regioni: Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta. Ecco le zone interessate:

  • Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla: 
    Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale;
    Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto;
    Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla: 
    Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto;
    Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Meteo, le previsioni per domani martedì 19 agosto

Per la giornata di domani, martedì 19 agosto, previsto tempo soleggiato al mattino in quasi tutte le regioni, fatta eccezione per il Nordest e il medio versante adriatico dove è attesa qualche nuvola.

Nel pomeriggio attesi isolati temporali su Alpi, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, rilievi del Sud e Calabria Meridionale.

Tra la serata e la notte di domani ci sarà un deciso peggioramento sull’Arco Alpino e al Nordovest.

Le temperature massime subiranno un ulteriore leggero calo al Nord-Ovest, Toscana e Umbria, In rialzo invece in Abruzzo, Molise e Puglia.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Pippo Baudo, camera ardente al Teatro delle Vittorie: l'arrivo di Fiorello e Conti
"Ho accompagnato Pippo Baudo nel suo ultimo viaggio, non riusciva a parlare": il ricordo del soccorritore del 118
Chi è Dina Minna, l'angelo custode di Pippo Baudo: "Per me è davvero indispensabile"
Baudo era semplicemente Pippo, bastava il nome
Andrea Parrella
Il ricordo di Katia Ricciarelli: "Ci siamo sposati per amore, non si dimenticano 18 anni insieme"
Pippo Baudo ha avuto due figli: chi sono e che lavoro fanno Alessandro e Tiziana
La famiglia Bongiorno: "Pippo Baudo portò sulle spalle il feretro di Mike, tra loro rivalità fraterna"
Come cambia la programmazione per rendere omaggio al re della televisione italiana
Mara Venier scoppia a piangere in diretta: “Mi ha insegnato quello che so”
Addio Pippo Baudo: l’uomo che ha inventato la TV senza volerla cambiare Maria Cafagna
Lo storico volto della televisione aveva 89 anni
Da Pausini a Conti, il mondo dello spettacolo piange Pippo Baudo: “Un pezzo di vita delle famiglie italiane”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views