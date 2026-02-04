Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 5 febbraio: le regioni a rischio

Prosegue la fase di maltempo che sta interessando l’Italia, con il passaggio sul nostro Paese di diverse perturbazioni che porteranno piogge in molte zone. Per domani, giovedì 5 febbraio, la Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla in nove regioni.

Allerta meteo del 5 febbraio 2026.

Continua la fase di maltempo che sta interessando l'Italia in queste ore. Nuove perturbazioni investiranno il Paese e nei prossimi giorni porteranno precipitazioni abbondanti al Nord e nelle regioni tirreniche, con venti di burrasca al Centro-Sud.

Durante tutta questa fase le temperature non scenderanno ma resteranno in molte zone sopra la media. La Protezione Civile, per la giornata di domani, giovedì 5 febbraio, ha disposto un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. È prevista l'allerta gialla in nove regioni. Tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nel bollettino la Protezione Civile segnala allerta gialla in 9 regioni per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Le regioni indicate sono Calabria, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Campania, Abruzzo, Umbria e Veneto.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

Emilia-Romagna: Pianura modenese, Collina bolognese;

Friuli-Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri;

Basilicata : Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;

Basilicata: Basi-D;

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

Friuli-Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere;

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Piave pedemontano.

Le zone interessate dall’allerta di giovedì 5 febbraio 2026 disposta dalla Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 5 febbraio

Nella giornata di domani, giovedì 5 febbraio, avremo un temporaneo miglioramento in molte regioni. Piogge sparse invece sulle Venezie e sulle Alpi orientali, con neve oltre 1200 metri; piogge e rovesci anche nel basso Tirreno orientale.

Fenomeni più sporadici in Toscana e fra Puglia e Basilicata. Con il passare delle ore assisteremo a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo al Nord-Ovest, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Le temperature massime subiranno un aumento, eccetto al Sud. I valori resteranno per lo più sopra la media.