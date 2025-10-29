Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 ottobre: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, giovedì 30 ottobre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo. Ecco le regioni a rischio.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

La decima perturbazione di ottobre si sta avvicinando all’Italia da ovest e già nelle prossime ore porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteo al Nord. Domani, giovedì 30 ottobre, sono attese piogge diffuse, a tratti intense, su gran parte del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori.

Il maltempo raggiungerà anche il Sud nella giornata di venerdì 31, prima che la perturbazione abbandoni definitivamente la penisola. Nonostante le piogge e il cielo coperto, le temperature resteranno relativamente miti grazie ai venti meridionali che accompagneranno il fronte perturbato.

Per il fine settimana di Ognissanti si profila una temporanea tregua: sabato 1 novembre sarà nel complesso nuvoloso ma asciutto. Domenica 2, invece, è previsto un nuovo peggioramento al Nord con l’arrivo della prima perturbazione di novembre, di origine atlantica.

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 25 ottobre: le regioni a rischio

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, giovedì 30 ottobre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo. Ecco le regioni a rischio.

  • Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale
    Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense
    Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana
  • Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale
    Lazio: Bacini di Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene
    Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante
    Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico
    Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio
    Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale
    Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese
    Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud
    Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante
    Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso
    Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico
    Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio
Immagine

Meteo, le previsioni per domani 30 ottobre

Il cielo sarà grigio su quasi tutta la Penisola: nuvolosità compatta e piogge interesseranno il Nord, gran parte del Centro – escluse solo le coste di Abruzzo e Molise – e buona parte del Sud, con precipitazioni anche su Sicilia e Sardegna. Col passare delle ore, il maltempo raggiungerà Campania e Calabria, dove non si escludono rovesci intensi. I fenomeni più forti sono attesi in Toscana, Sicilia e Sardegna, dove potrebbero formarsi temporali di una certa intensità.

Sul fronte termico, le massime tornano a salire al Nord nonostante la pioggia, mentre scendono leggermente al Centro e sull’isola dei Quattro Mori. In generale, le temperature restano comunque prossime alle medie del periodo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
tregua
a rischio
Nuovo raid israeliano oggi sul nord di Gaza: “Colpita minaccia imminente”
Quanti palestinesi sono stati uccisi da Israele da quando è stata annunciata la "tregua" a Gaza
Perché soltanto Trump può impedire che la tregua a Gaza finisca e il genocidio continui
Giuseppe Acconcia
Netanyahu ordina attacchi "immediati e potenti" sulla Striscia
Nuovi raid di Israele a Gaza: "Sento i droni sopra la mia testa, il cessate il fuoco era una grande bugia"
Francesca Albanese: “Governi occidentali hanno permesso il genocidio e ora si divideranno le spoglie di Gaza”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views