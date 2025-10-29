Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 ottobre: le regioni a rischio

La decima perturbazione di ottobre si sta avvicinando all’Italia da ovest e già nelle prossime ore porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteo al Nord. Domani, giovedì 30 ottobre, sono attese piogge diffuse, a tratti intense, su gran parte del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori.

Il maltempo raggiungerà anche il Sud nella giornata di venerdì 31, prima che la perturbazione abbandoni definitivamente la penisola. Nonostante le piogge e il cielo coperto, le temperature resteranno relativamente miti grazie ai venti meridionali che accompagneranno il fronte perturbato.

Per il fine settimana di Ognissanti si profila una temporanea tregua: sabato 1 novembre sarà nel complesso nuvoloso ma asciutto. Domenica 2, invece, è previsto un nuovo peggioramento al Nord con l’arrivo della prima perturbazione di novembre, di origine atlantica.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, giovedì 30 ottobre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo. Ecco le regioni a rischio.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Lazio: Bacini di Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Meteo, le previsioni per domani 30 ottobre

Il cielo sarà grigio su quasi tutta la Penisola: nuvolosità compatta e piogge interesseranno il Nord, gran parte del Centro – escluse solo le coste di Abruzzo e Molise – e buona parte del Sud, con precipitazioni anche su Sicilia e Sardegna. Col passare delle ore, il maltempo raggiungerà Campania e Calabria, dove non si escludono rovesci intensi. I fenomeni più forti sono attesi in Toscana, Sicilia e Sardegna, dove potrebbero formarsi temporali di una certa intensità.

Sul fronte termico, le massime tornano a salire al Nord nonostante la pioggia, mentre scendono leggermente al Centro e sull’isola dei Quattro Mori. In generale, le temperature restano comunque prossime alle medie del periodo.