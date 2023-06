Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 28 giugno: le regioni a rischio A causa delle piogge in arrivo sul nord e parte del centro Italia, la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla su 4 regioni italiani per rischio temporali: ecco l’elenco.

A cura di Biagio Chiariello

Nonostante il caldo sia ormai tornato ufficialmente padrone della Penisola, la giornata di domani, mercoledì 28 giugno, si caratterizza per un po' di instabilità atmosferica.

L’anticiclone delle Azzorre sta infatti mostrando qualche segno di cedimento, e tra oggi e la fine della settimana consentirà il passaggio di 2 diverse perturbazioni atlantiche, responsabili di una maggiore variabilità meteorologica.

Per questo motivo sul sito della Protezione Civile sono state segnalate diverse allerte meteo. Nello specifico sono quattro le regioni interessate: diversi settori dell'Emilia Romagna e del Romagna, alcune aree del Veneto e un piccola parte delle Marche.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni interessate

Per la giornata di domani, il dipartimento di Protezione Civile ha inoltre diramato l'allerta meteo gialla per rischio temporali su regioni in totale. L'elenco delle zone a rischio:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Meteo, le previsioni per mercoledì 28 giugno

Mattinata nuvolosa al Nord e sulle regioni del Centro, ma senza fenomeni di rilievo. Nel pomeriggio possibili rovesci o isolati temporali su Alpi piemontesi, Orobie, Prealpi venete, dorsale appenninica settentrionale e centrale, occasionalmente in pianura e in costa su Emilia orientale e Romagna.

Tempo in prevalenza soleggiato sul resto dell'Italia, ma con un temporaneo aumento delle nubi nelle zone interne e adriatiche del Centro. In serata locali temporali fino in costa tra basse Marche e Gargano.

Temperature massime in lieve flessione al Nord-Est, in val padana e sul medio versante adriatico. Punte di 33-34 gradi su Lazio, regioni meridionali e Isole. Venti fino a tesi di Maestrale sulla Sardegna.