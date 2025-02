video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 febbraio: le regioni a rischio Il maltempo non lascia l’Italia e la Protezione civile ha valutato per domani 27 febbraio un’allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico in cinque regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo si sta spostando lentamente dall'Italia ma gli effetti si faranno sentire ancora nelle prossime ore. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani 27 febbraio una allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico in cinque regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia. La perturbazione che ha colpito il Paese, infatti, è in allontanamento verso est ma la sua coda porterà ancora piogge intense e temporali domani giovedì 27 febbraio, in particolare sul medio Adriatico e al Sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 27 febbraio, allerta meteo gialla per temporali in Calabria e Campania e su alcuni settori di Emilia Romagna, Puglia e Sicilia. Valutata anche un'allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico sulle medesime regioni. Le piogge infatti impatteranno su aree già colpite dal maltempo aumentando il rischio idrogeologico. Tutte le allerte meteo di domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Pianura modenese

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Emilia Romagna: Pianura modenese Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Puglia: Salento Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Le previsioni meteo per domani 27 febbraio

Per la giornata di domani giovedì 27 febbraio, le previsioni meteo indicano al nord cielo poco nuvoloso ma in peggioramento dal pomeriggio con possibilità di nevicate a partire dai 1000/1200 metri. Cielo molto nuvoloso invece nella prima parte della giornata sull'Appennino centrale e le coste adriatiche di Marche e Abruzzo, dove assisteremo a piogge e locali temporali. Cielo coperto con rovesci e temporali diffusi invece al sud, in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.