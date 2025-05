Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 20 maggio: le regioni a rischio

La giornata di domani, martedì 20 aprile sarà caratterizzata da piogge e temporali per diverse regioni d’Italia. La Protezione civile ha infatti valutato una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Piemonte, Lombardia Emilia-Romagna, Liguria e parte della Toscana e dell’Umbria.