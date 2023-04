Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 18 aprile: le regioni a rischio Allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico martedì 18 aprile, in sette regioni al Centro-Sud. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per una il maltempo che sta investendo l’Italia.

La perturbazione che sta interessando l'Italia centro meridionale continuerà a portare maltempo su molte regioni del sud e del centro anche per la giornata di domani, martedì 18 aprile, quando sarà allerta meteo gialla in sette regioni. L’ampia perturbazione attiva sulla penisola dallo scorso weekend infatti nel suo lento transito verso est prolungherà le condizioni di maltempo su molti settori del Paese con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, per la giornata di domani, martedì 18 aprile, la Protezione civile ha valutato dunque una allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. Valutata invece una allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia. Infine è allerta gialla per rischio idraulico sulla Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente nel bollettino delle Criticità meteo-idro della Protezione civile che indica tutte le regioni interessate dall'allerta meteo gialla domani martedì 18 aprile 2023:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 18 aprile

Le previsioni meteo per domani 18 aprile indicano ancora piogge diffuse e temporali su molte zone del Centro-Sud mentre sulle regioni settentrionali tempo più asciutto. Tutta colpa della perturbazione che da giorni sta interessando l'Italia con maltempo e instabilità meteorologica. Martedì avremo dunque bel tempo su gran parte del Nord, a parte nuvolosità persistente e locali piovaschi sull'arco alpino, mentre nuvolosità diffusa e persistente su gran parte del centro e al sud. Merlai e piogge diffuse su buona parte dei settori peninsulari, su Sicilia e Sardegna ma con fenomeni in attenzione dalla serata.