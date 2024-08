video suggerito

Allerta meteo della Protezioni civile per temporali domani 14 agosto: le regioni a rischio maltempo Allerta meteo-idro su parte di Valle d'Aosta, Piemonte e nella Provincia Autonoma di Bolzano per la giornata di domani, martedì 13 agosto. L'avviso della Protezione civile.

A cura di Susanna Picone

Questa che ci porterà a Ferragosto sarà una settimana di caldo torrido, con temperature in aumento e afa, ma in alcune regioni d’Italia tornano anche i temporali con una allerta meteo da parte della Protezione civile. In particolare, per la giornata di domani martedì 13 agosto, la Protezione civile ha diramato una allerta di colore giallo – per rischio temporali e per rischio idrogeologico – in alcune zone del Nord-Italia, tra Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

Allerta meteo gialla domani, martedì 13 agosto: l'elenco delle regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani, martedì 13 agosto, è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Meteo, le previsioni per domani, martedì 13 agosto

La giornata di domani, come l'intera settimana di Ferragosto, secondo le previsioni meteo sarà bollente, anche se non mancheranno i temporali e probabilmente le temperature inizieranno a calare nel prossimo weekend.

Le previsioni per domani in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare vedono al Nord nubi in rapido aumento sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci e locali temporali nelle ore centrali e in successivo miglioramento. Cielo sereno o al più velato sul resto del settentrione.

Al Centro addensamenti tra tardo mattino e pomeriggio sulla dorsale appenninica e nelle aree adiacenti con qualche breve rovescio o isolato temporale atteso sui rilievi tra Marche, Abruzzo e basso Lazio.

Anche al Sud e in Sicilia attesi annuvolamenti cumuliformi nelle ore centrali su Appennino, zone interne peninsulari e nell'entroterra della Sicilia centrorientale con rischio di locali brevi rovesci. Stabile invece con molto sole sul resto del Meridione.